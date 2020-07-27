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Başkan Çoğaç’tan kadınlara gül

HAKKARİ HABERLERİ  | 27.07.2020 09:25 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve tepki göstermek için kadınlara gül dağıttı.Son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine sessiz kalmamak adına Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ve beraberindekiler, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinde çalışan kadınlara gül vererek yaşanan kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Hakkari’nin Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve tepki göstermek için kadınlara gül dağıttı.
Son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine sessiz kalmamak adına Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ve beraberindekiler, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerinde çalışan kadınlara gül vererek yaşanan kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Tek tek iş yerlerini gezen Başkan Çoğaç, yaşanan kadın cinayetlerinin son bulması dileğinde bulunarak, “Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak kadına yapılan şiddete ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına kadınlara gül takdim ettik. Özellikle son dönemlerde ülkemizde meydana gelen kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri ne yazık ki hızla artmaktadır. Şiddet meşrulaştırılamaz ve cehaletin en üst sınırı olarak görülmelidir. Hiçbir cinayete kılıf uydurulamaz. Sevginin içinde şiddetin yeri yoktur ve bir kadının hayatı kimsenin namusu değildir. Hep birlikte sesini çıkaramayan, bağıramayan kadınlarımızın sesi olmak zorundayız. Birlik olarak şiddete dur demeliyiz. Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulması en büyük temennimizdir” dedi.

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