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Başkan Çolakbayrakdar, "Tüm ekiplerimizle kışa hazırız

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.12.2020 12:12 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirmeleri için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve bu doğrultuda 5 bin ton tuz alımı yaptıklarını söyledi.Vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirebilmeleri için tuz alımı yaptıklarını, belediye araçlarının da bakımının yapılarak kış için hazır hale getirildiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Araçlar kış şartlarına uyum sağlayacak şekilde bakım ve onarımdan geçirildi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirmeleri için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve bu doğrultuda 5 bin ton tuz alımı yaptıklarını söyledi.
Vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirebilmeleri için tuz alımı yaptıklarını, belediye araçlarının da bakımının yapılarak kış için hazır hale getirildiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Araçlar kış şartlarına uyum sağlayacak şekilde bakım ve onarımdan geçirildi. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında olası soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerini aldı. Bu önlemler içerisinde greyder, yol tuzlama araçları, kamyonlar, kaldırım temizleme araçları var. Ayrıca asfalt şantiyesinin deposunda mevcut buzlanmaya karşı kullanılacak olan 5 bin ton tuz alımı yapıldı. Yaşanabilecek olası buzlanma olaylarına karşı gereken tüm önlemler alındı. Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz vatandaşımızın güvenliği ve memnuniyetidir. Hemşehrilerimin daha temiz ve daha sağlıklı bir kış geçirmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, kış mevsimi nedeniyle meteorolojik bilgileri de göz önünde bulundurarak gerekli her türlü hazırlığı tamamladıklarını sözlerine ekledi.

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