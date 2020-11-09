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Başkan Çolakbayrakdar’dan 3 yeni tesis müjdesi

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.11.2020 11:24 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye’ye model olan Kayseri’nin hayırseverlik alanında örnek olduğunu vurgulayarak, hayırsever işbirliğiyle Kocasinan’a 3 yeni tesis kazandıracaklarının müjdesini verdi.Kayseri’yi hayırseverler şehri olarak niteleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’mizin her bir köşesinde hayır işi yapan bir büyüğümüzün ve hayırseverimizin ismi vardır.

Başkan Çolakbayrakdar’dan 3 yeni tesis müjdesi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye’ye model olan Kayseri’nin hayırseverlik alanında örnek olduğunu vurgulayarak, hayırsever işbirliğiyle Kocasinan’a 3 yeni tesis kazandıracaklarının müjdesini verdi.
Kayseri’yi hayırseverler şehri olarak niteleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’mizin her bir köşesinde hayır işi yapan bir büyüğümüzün ve hayırseverimizin ismi vardır. Bu hayırseverlik bu memleketin genetiğinde var. Binlerce yıldır bu topraklar, hayırseverleriyle anılır. Makarr-ı Ulema şehri bu şehir, medresesi, hanları, hamamları ve onları yaptıran insanlarıyla anılır. Bu topraklarda hayırseverlik ön planda sürdürülerek devam etmektedir. Özellikle hayırseverliğiyle anılan ilimiz, birçok şehre örnek olmuştur. Çalışkan ve azmiyle tanınan hemşehrilerimiz, ülkemizde ve dünyada örnek gösterilen çalışmalara ve projelere imza atmaya devam etmektedir. Özellikle sanayi ve ticaret şehri olarak bilinen Kayseri; devletimiz, hayırsever işadamları ve şehri yönetenler tarafından farklı alanlarda yapılan yatırımlarla kültür, sağlık, spor, eğitim, turizm ve tarım şehri olarak da uluslararası alanda anılmaya başladı. Daha yaşanabilir bir Kayseri için bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Rabbim sayılarını artırsın diye de dua ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, hayırsever işbirliğiyle aciliyeti bulunan bir mahalleye anaokulu, Cırgalan Mahallesi’ne Aile Sağlık Merkezi, Beyazşehir Mahallesi’ne ise Kur’an Kursu yapılacağının müjdesini verdi.

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