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Başkan Çopuroğlu: "Bin Ay’dan daha hayırlı olan Kadir Gecesine kavuşmanın sevinci yaşıyoruz"

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.05.2020 11:10 | Son Güncelleme

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu yaklaşan Kadir Gecesi nedeni ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Çopuroğlu: "Bin Ay’dan daha hayırlı olan Kadir Gecesine kavuşmanın sevinci yaşıyoruz"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu yaklaşan Kadir Gecesi nedeni ile bir mesaj yayımladı. Çopuroğlu mesajında; mağfiret ve arınma gecesi olan bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir gecesine kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 19 Mayıs Salı gününü Çarşambaya bağlayan gece idrak edilecek olan Kadir Gecesi vesilesiyle yayınladığı mesajında, bu gecenin önemine işaret etti. "Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in 14 asır önce indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi’ne bir kez daha ulaşarak idrak edeceğiz” diyen Başkan Çopuroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Bizleri, öncelikle manevi iklimi büyük olan böylesine kıymetli, bereketli, izzetli bir geceye eriştirdiği için Rabbimize hamd ediyoruz. Bin aydan daha hayırlı gece olarak ifade edilen Kadir Gecesinin her yönüyle birçok önemi vardır. Yüce Rabbimiz bu gecede gönderdiği Kur’an-ı Kerim ile insanları muhatap almıştır. Son ve mükemmel din olan İslam dinimizle insanlığı şereflendirmiştir. Hepimizin de bildiği gibi, mübarek Kadir Gecesi için Kur’an-ı Kerim’de müstakil bir sure tahsis edilmiştir. Rabbimiz, Kadir suresinin son ayetlerinde, ’O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur’ buyurmuştur. Bu sebeple bu gecenin kıymetini bilme, bütün insanlık için geçerli olduğunu idrak etme, tefekkür etme ve gafletten uyanma gecesidir. Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’den uzak kalan ümmetin Kitab’ın vahyi ile buluşması için bir vesile, bir hatırlatıcı, öze dönüş için bir imkan, geçip giden ömrün muhasebesi için bir işaret taşıdır. Bu gece, inananlara Rabbimizin bir ikramıdır. Kadir Gecesi Kur’an’ı öğrenme ve Rasulullah’ı tanıma, Kuranın fazilet ilkeleri doğrultusunda yaşama ve her türlü kötülüğü terk etme vesilesi olarak kabul edilmelidir. Bu geceyi ibadet ve dua ederek, en iyi şekilde değerlendirmek gerekir. Bu itibarla,başta milletimizin olmak üzere gönül coğrafyamızın, bütün İslâm âleminin mübarek Kadir Gecelerini en güzel duygularla tebrik ediyor, Kadir Gecesinin feyz ve bereketinden hepimizin nasiplenmesini, dua ve niyazlarımızın kabul olmasını, topyekûn insanlığın ve bilhassa İslâm dünyasının yaşadığı sıkıntılardan bir an evvel kurtulmasını, Ramazan Bayramına sağlık, afiyet içerisinde, huzur ve mutlulukla erişebilmeyi Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”

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