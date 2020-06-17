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Başkan Demircan’dan fide desteği

ERZURUM HABERLERİ  | 17.06.2020 09:48 | Son Güncelleme

Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, Yeşilbağlar Mahallesi’nde vatandaşlara fide dağıttı.Olur Yeşilbağlar Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta meydana gelen sel suları ekili seralara zarar vermişti.Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan vatandaşların mağduriyetini gidermek için sera sahiplerine fide desteğinde bulundu.Olur Yeşilbağlar mahallesi sakinlerinden Kenan Onat’a ait iki sera tamamen sel suları altında kalmıştı.

Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, Yeşilbağlar Mahallesi’nde vatandaşlara fide dağıttı.
Olur Yeşilbağlar Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta meydana gelen sel suları ekili seralara zarar vermişti.
Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan vatandaşların mağduriyetini gidermek için sera sahiplerine fide desteğinde bulundu.
Olur Yeşilbağlar mahallesi sakinlerinden Kenan Onat’a ait iki sera tamamen sel suları altında kalmıştı. Sera sahibi Kenan Onat, “Benim seralarım tamamen sular altında kaldı. Ektiğim onca fide hep zarar gördü. Tekrardan fide alacak gücüm yoktu Olur Belediye Başkanımızdan Allah Razı olsun bana yeniden fide verdi, seralarımı yeniden ektim. Yakın zamanda mahsul alacağım” dedi.
Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan ise “Vatandaşımızın zor zamanlarında yanlarında yer almak onların dertleriyle dertlenmek zararlarını bir nebzede olsa gidermek amacı ile sel sularından zarar gören vatandaşlarımıza fide yardımında bulunduk. Bütün mahalle sakinlerine geçmiş olsun” dedi.

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