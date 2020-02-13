YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Başkan Demir’den milli judoculara baklava

Başkan Demir’den milli judoculara baklava

SAMSUN HABERLERİ  | 13.02.2020 09:41 | Son Güncelleme

Judo Milli Takım kampını ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezini (TOHM) ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sporcularla sohbet edip baklava ikramında bulundu.Samsun’da devam eden Judo Milli Takım kampının Azerbaycan ve bazı illerden gelen sporcularında katılımı ile devam eden 2.

Judo Milli Takım kampını ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezini (TOHM) ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sporcularla sohbet edip baklava ikramında bulundu.
Samsun’da devam eden Judo Milli Takım kampının Azerbaycan ve bazı illerden gelen sporcularında katılımı ile devam eden 2. etabını ziyaret eden Mustafa Demir, judocularla sohbet edip teknik heyet ve sporculara başarı dileklerini iletti ve baklava ikramında bulundu.
Ziyarette hazır bulunan, TOHM Teknik Direktörü ve antrenörler Başkan Demir’e TOHM sistemi ve tesisleri hakkında bilgi verirken, aynı zamanda da bugüne kadar elde edilen başarılar ve bundan sonraki hedeflerle ilgili de bilgilendirmede bulundular.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kırşehir'de kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

Kırşehir'de kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

Kırşehir’de, şiddetli kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

Kırşehir’de, şiddetli kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

Mardin Kızıltepe 6 yıl aradan sonra beyaza büründü

Mardin Kızıltepe 6 yıl aradan sonra beyaza büründü

"Notre Dame'ın Kamburu" müzikali Bursa'da sahnelendi

"Notre Dame'ın Kamburu" müzikali Bursa'da sahnelendi

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Samsun Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:00
Sabah
07:26
Öğle
12:54
İkindi
15:44
Akşam
18:12
Yatsı
19:32

Samsun Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Gökçe Eczanesi
Ilkadim
Liva Eczanesi
Ilkadim
Pelin Eczanesi
Ilkadim
Yaşam Eczanesi
Atakum
Simge Eczanesi
Kurupelit
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.