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Başkan Demirtaş: “Bana bir şey olmaz demeyin”

SAMSUN HABERLERİ  | 23.09.2020 17:52 | Son Güncelleme

Pandemi tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlere katılan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Hastalık bitmedi.

Pandemi tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlere katılan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Hastalık bitmedi. Aşısı da bulunmadı. Bulaşmaya devam ediyor. ’Bana bir şey olmaz’ demeyin. Lütfen tedbiri hiç elden bırakmayın” sözleriyle vatandaşları duyarlılığa davet etti.
Korona virüsü denetimleri kapsamında İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik ile birlikte, berber ve kuaför işletmelerini ziyaret ederek maske, fiziksel mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

“Bana bir şey olmaz demeyin”
Esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Demirtaş ve Kaymakam Keklik korona virüsü salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar konusunda güncel konularda bilgilendirmelerde bulundular. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları için uyarıda bulunan Demirtaş, “Lütfen, dışarıda gezdiğimiz her an maskemizi mutlaka takalım, sosyal mesafeye mutlaka dikkat edelim. Herkes bu konuda çok duyarlı olmalı. Her vatandaş yanındaki arkadaşını, yakınını bu konuda uyarmalı. Bu hastalık bitmedi. Aşısı da bulunmadı. Bulaşmaya devam ediyor ve ’Bana bir şey olmaz’ demeyin. Lütfen tedbiri hiç elden bırakmayın" dedi.

“İnsan ve toplum sağlığı her şeyden önemli”
Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının insan ve toplum sağlığı için önemine dikkat çeken İlkadım İlçe Kaymakamı İbrahim Keklik ise tespit edilen eksikliklerle ilgili uyarılarda bulunarak, esnaf denetimlerinin devam edeceğini, kurallara uymayan işletme ve kişiler hakkında idari para cezasının uygulanacağını belirtti.

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