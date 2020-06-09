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Başkan Dinçer: “Sahipsiz hayvanları koruyor, özenle bakıyoruz”

AKSARAY HABERLERİ  | 09.06.2020 09:38 | Son Güncelleme

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer belediye bağlı birçok hizmet birimini ziyaret ederek ilgili birim müdüründen bilgiler aldı.Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine giden Başkan Dinçer, sahipsiz hayvanların korunmasından beslenmesine kadar bakım, tedavilerini bu merkezde yaptıklarını söyledi.

Başkan Dinçer: “Sahipsiz hayvanları koruyor, özenle bakıyoruz”

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer belediye bağlı birçok hizmet birimini ziyaret ederek ilgili birim müdüründen bilgiler aldı.
Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine giden Başkan Dinçer, sahipsiz hayvanların korunmasından beslenmesine kadar bakım, tedavilerini bu merkezde yaptıklarını söyledi. Aksaray Belediyesine ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde bulunan hayvanlar hakkında bilgiler alan Başkan Dinçer, barınağın imkanlarının çok iyi durumda olduğunu ifade etti. Barınakta koruma altında bulunan hayvanların bakım ve tedavilerinin düzenli olarak yapıldığını kaydeden Başkan Dinçer: “Barınağımız son derece modern ve donanımlı. Sokak hayvanlarını rehabilite edip her türlü bakımını yapıyoruz. Onları koruma altına alıyoruz” diye konuştu.
Barınağın ziyaretçilere açık olduğunu belirten Başkan Dinçer, “Ziyaretçilerimiz günün her saatinde barınağa gelebilirler. Hayvanların beslenmesine yardım edebilirler. Dilerlerse hayvan sahiplenebilirler” şeklinde konuştu.

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