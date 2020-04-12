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Başkan Doğan ekipler ile birlikte ekmek dağıtımı yaptı

DENİZLİ HABERLERİ  | 12.04.2020 13:01 | Son Güncelleme

dENİZLİ Merkezefendi Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kentte uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.Vatandaşların mağdur olmaması için Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ekiplerini koordine etti.

dENİZLİ Merkezefendi Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kentte uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Vatandaşların mağdur olmaması için Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ekiplerini koordine etti. Evden çıkamayan ve talepte bulunan Merkezefendililere, Başkan Doğan kendisi ekmek dağıtımı yaptı. Sokak sokak ekmek dağıtımı yapan Başkan Doğan, vatandaşlara “Sizler evde kalın, bizler ihtiyaçlarınızı karşılamak için görev başındayız” dedi. Sabahın erken saatlerinde başlayan dağıtım işlemlerini ekipler, belediyeyi arayan ekmek ve diğer ihtiyaçlarını talep eden vatandaşlara isteklerini kısa süre içerisinde ulaştırdı.
Ekipler ile birlikte ekmek dağıtımı gerçekleştiren Başkan Doğan, Merkezefendi Belediyesi olarak salgına karşı uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle hemşerilerinin mağdur olmaması için görev başında olduklarını belirtti. Başkan Doğan, “Sabahın erken saatlerinden itibaren ekiplerimizle beraber hemşerilerimize ekmeklerini ve diğer ihtiyaçlarını ulaştırıyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Hiçbir Merkezefendili vatandaşımızı ekmeksiz bırakmayacağız. İhtiyacı olan hemşerilerimiz 444 8 662 nolu telefon hattından bizlere ulaşabilirler. Hep birlikte başaracağız” dedi.

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