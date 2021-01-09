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Başkan Doğan, “Tüm basın emekçilerinin yanındayız”

09.01.2021 17:35 | Son Güncelleme:
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Başkan Doğan, “Tüm basın emekçilerinin yanındayız”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Doğan mesajında, gazetecilerin halkın sesi olduğunu söyleyerek, “Düşünen ve düşündüğünü korkusuzca kaleme alan basın emekçilerinin yanındayız" dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Başkan Doğan mesaj yayımladı. Gazetecilerin halkı bilinçlendirmede önemli rol üstendiğini belirten Doğan, “Basın mensuplarının yasal haklarının güvence altına alınmasıyla 1961 yılından itibaren 10 Ocak, Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. Bir halkın bilinçlendirilmesinde önemli bir rol üstlenerek, etik değerleri kaybetmeden, tarafsız, şeffaf habercilik anlayışı içerisinde görevlerini ve çalışmalarını gerçekleştiren basın mensuplarımız, bir ülkenin en önemli meslek gruplarından biridir” dedi.

“Gazeteci demek, halkın sesi demektir”
Basın emekçilerinin her zaman yanında olduklarını belirten Doğan, “Basın emekçileri, yeni iletişim teknolojileriyle de rekabet ederek, halkın beklentilerini, İyiyi kötüyü, yanlışı doğruyu, olması gerekeni gündeme taşıyor, gece gündüz demeden çalışıp vatandaşlarımızın haber alma hakkını, ihtiyacını karşılıyor. Önemli bir kamu hizmeti veren değerli basın mensupları şehrimizin ve ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi için yürütülen faaliyetlerin ve projelerin paylaşılması ve kamuoyu tarafından sahiplenilmesinde de büyük ölçüde rol oynamaktadır. Düşünen ve düşündüğünü korkusuzca kaleme alan, kendi fikirlerini savunan, halkın iradesine saygı duyan tüm basın emekçilerinin her zaman yanındayız. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun” diye konuştu.

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