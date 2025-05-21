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Başkan Dursunz Özbek Divan Kurulu'nda açıkladı! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları için adresi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamalarını 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı’nda yapmayı planladıklarını söyledi. Camiaya da seslenen Özbek, daha büyük hedefler için birlikte yürümenin zamanı olduğunu vurguladı.

Başkan Dursunz Özbek Divan Kurulu'nda açıkladı! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları için adresi
Berker İşleyen

Galatasaray mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 19 Mayıs’ta Kemerburgaz’da gerçekleştirdikleri etkinlikle üyelerle bir araya geldiklerini ifade ederek, "Hem Atamız’ı andık, hem de 19 Mayıs’ı, şampiyonluğumuzu ve 5. yıldızımızı birlikte kutladık. Yeni tesisimizi üyelerimize ziyarete açtık, beğenilerini ilettiler. Hep beraber olmanın keyfini yaşadık. ’Mayıslar bizimdir’ sözü öncelikle futbol için söylenmiş bir sözdü. Bu dönemde bu söze amatör şubelerimizi de eklediğimiz için çok mutluyum. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız önce lig, sonra Eurocup 1 şampiyonu oldu. Voleybolda çok güçlü takımlara ve bütçelere karşı başarılar kazanmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde daha büyük başarıların bizi beklediğine inanıyorum. Örneğin erkek ve kadın su topu takımımız, lig şampiyonluğuna ulaştı. Basketbol altyapıda birçok yaş grubunda takımlarımız şampiyonluk kazandı. Birçok amatör branşında şampiyonluk ve madalya mücadelelerimize devam ediyor. Şampiyonluk kazanmış takımlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"DAHA BÜYÜK HEDEFLER İÇİN BİRLİKTE YÜRÜMENİN ZAMANI"

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1 ay önce gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında Süper Lig’de 25. şampiyonluğu kazanıp, 5. yıldızı takacaklarını söylediğini hatırlatan Başkan Özbek, "Bugün sadece bunu başarmakla kalmayıp, Türkiye Kupası’nı da müzemize götürdük. Bu başarıda imzası olan başta Okan hocamız olmak üzere, teknik kadromuz, oyuncularımız ve katkıda bulunan tüm çalışmalarımıza teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de tüm sezon yanımızda olan taraftarlarımıza göndermek istiyorum. Daha büyük hedefler için birlikte yürümenin zamanı" şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLUK KUTLAMAMIZI 25 MAYIS’TA YENİKAPI’DA YAPMAYI PLANLADIK"

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Şampiyonluk kutlamalarının Yenikapı’da yapılacağını aktaran Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sene şampiyonluk kutlamamızı festivale dönüştürmek amacıyla Yenikapı Miting Alanı’nda yapmayı planladık. Tarih olarak da özellikle 25.05.2025’i seçtik. Kalbi Galatasaray ile atan herkesi, bu şampiyonluk kutlamasında takımımızın yanında yer almaya davet ediyorum. Şimdi bu başarıyı birlikte kutlamanın zamanı. Etkinlik programımızın detaylarını çok yakın zamanda paylaşacağız. Yenikapı’da görüşmek üzere."

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Dursun Özbek son dakika Şampiyonluk galatasaray
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