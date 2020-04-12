YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Başkan Ekinci’den 11 Nisan mesajı

Başkan Ekinci’den 11 Nisan mesajı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.04.2020 11:56 | Son Güncelleme

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, 11 Nisan Urfa’nın Kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladıŞanlıurfa’nın Türkiye’nin temellerinin atılmasında çok önemli bir rol üstlendiğini ve bu rolünü başarıyla taçlandırdığını belirten Ekinci, “Ülkemiz kadını erkeği yaşlısı ve genciyle cepheden cepheye koşarak yokluk içerisinde verilen amansız bir mücadelenin eseridir.

Başkan Ekinci’den 11 Nisan mesajı

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, 11 Nisan Urfa’nın Kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı
Şanlıurfa’nın Türkiye’nin temellerinin atılmasında çok önemli bir rol üstlendiğini ve bu rolünü başarıyla taçlandırdığını belirten Ekinci, “Ülkemiz kadını erkeği yaşlısı ve genciyle cepheden cepheye koşarak yokluk içerisinde verilen amansız bir mücadelenin eseridir. Bu eserin ortaya çıkmasında büyük bir fedakarlık göstererek düşmanı sınırlarımızın dışına kadar kovalayan Şanlı Şehrimiz Urfa’nın kurtuluşunun 100’üncü yılını kutlarım. Bu amansız mücadelede şehit olan kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldıSokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldı
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
04:23
Sabah
05:48
Öğle
12:31
İkindi
16:09
Akşam
19:04
Yatsı
20:23

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Acar Eczanesi
Merkez
Dartar Eczanesi
Merkez
Gökhan Eczanesi
Merkez
Kayık Eczanesi
Merkez
Sinan Eczanesi
Merkez
Şifanur Eczanesi
Akcakale
Tuğba Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa’ya izinsiz giriş çıkış yapılamıyor

Şanlıurfa’ya izinsiz giriş çıkış yapılamıyor

Şanlıurfa’da evde kalanlara sıcak yemek desteği

Şanlıurfa’da evde kalanlara sıcak yemek desteği

Belediye kitap talep eden öğrencinin imdadına yetişti

Belediye kitap talep eden öğrencinin imdadına yetişti

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Siverek'te Türk Polis Teşkilatının 167. Kuruluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Siverek'te Türk Polis Teşkilatının 167. Kuruluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.