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Başkan Ensari’den ‘Polis Haftası’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 10.04.2020 12:19 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ‘Türk Polis Teşkilatı’nın 175.

Başkan Ensari’den ‘Polis Haftası’ mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ‘Türk Polis Teşkilatı’nın 175. Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Gücünü halktan, yetkisini kanunlardan alan polisin; görevini her zaman fedakarca yaptığını, ülkemizin ve milletimizin can ve mal güvenliğini koruyarak canını seve seve feda ettiğini belirten Başkan Ensari, “Ülkemiz ve milletimizin refahı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması için gece gündüz demeden her koşulda asayişi temin eden, suçluların adalete teslim edilmesinde görevi başında bulunan polis teşkilatımızın 175. yıldönümünü kutluyorum. Yürütülen kamu hizmetlerinde en zor mesleklerden biri olan polislik mesleğinde kendileri ile birlikte aileleri de ciddi anlamda fedakarlık sergilemektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 175. yıldönümünü ve 10 Nisan Polis Günü’nü en içten duygularla tebrik eder, canını bu aziz vatan için hiç çekinmeden feda eden şehit polislerimizi rahmetle anıyor, görevleri başındaki polislerimizle ailelerine de sağlık ve başarılar diliyorum” dedi.

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