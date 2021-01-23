Başkan Erdem, çocukların karne sevincine ortak oldu

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ilk dönem tatiline giren kreş öğrencilerine karnelerini vererek sevinçlerine ortak oldu.

Ceyhan Belediyesi’nin, sosyal belediyecilik hizmeti olarak ilçeye kazandırdığı Hilal Işık Aşrak Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, yarıyıl tatiline girdi. Belediye Başkanı Hülya Erdem, öğrencilerin mutluluğuna eşlik ederek karneleri dağıttı. Karne sevinci yaşayan öğrenciler Başkan Erdem’e büyük ilgi göstererek fotoğraf çekildi.

Pandemi dolayısıyla buruk bir karne sevinci yaşandığını belirten Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, “Karne sevincini coşkuyla kutladığımız, yavrularımızla gülüp oynadığımız günleri çok özledik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız uzaktan eğitim ile ilk yarıyı tamamladı ve bugün e-karne sevincini yaşıyor. Kreşimizde eğitim gören öğrencilerimize ise karnelerini vermenin gururunu yaşıyoruz. Yüzlerindeki gülümseme ve sevinçleri bizim en büyük mutluluğumuz oldu. Onlar karneleri ile bizler ise onların mutluluğu ile en büyük ödülü aldık” dedi.

Başkan Erdem, “Pandemi nedeniyle, salgına rağmen büyük özveri ile eğitim sürecini tamamlayan eğitmenlerimiz, uzaktan eğitimle büyük gayret gösteren tüm öğretmenlerimiz, bu zorlu sürece rağmen eğitim döneminin ilk bölümünü tamamladı. Fedakar öğretmenlerimize ve azimle çalışan öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Yeni dönemde yüz yüze eğitimle okullarına kavuşmalarını diliyor; sağlıklı, mutlu, coşku dolu karne sevinci yaşayacağımız günlerin bir an önce gelmesini temenni ediyorum” dedi.

