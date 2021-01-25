YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Başkan Erden’den fahiş fiyat artışlarına acilen müdahale çağrısı

Başkan Erden’den fahiş fiyat artışlarına acilen müdahale çağrısı

25.01.2021 11:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Erden’den fahiş fiyat artışlarına acilen müdahale çağrısı

Eskişehir’in Seyitgazi İlçe Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, tarım ve hayvancılık gibi birçok alandaki fahiş fiyat artışları ve düzensizliğe dur denilmesini, acilen müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.Erden, tarım sektörü açısından yüksek girdi maliyetlerine yönelik sorunların 2021 yılında da çiftçinin en büyük sıkıntısı ve çıkmazı olarak karşılarında durduğunu anlattı.

Eskişehir’in Seyitgazi İlçe Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, tarım ve hayvancılık gibi birçok alandaki fahiş fiyat artışları ve düzensizliğe dur denilmesini, acilen müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.
Erden, tarım sektörü açısından yüksek girdi maliyetlerine yönelik sorunların 2021 yılında da çiftçinin en büyük sıkıntısı ve çıkmazı olarak karşılarında durduğunu anlattı. Maliyetlerdeki artışın çiftçi üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu anlatan Erhan Erden, "Gübre fiyatlarındaki artış yüzde 87’ye ulaştı. Son 1 yıldaki fiyat artışları yüzde 53 ila yüzde 87 arasında gerçekleşti. 20 Ocak 2020 tarihinde bin 650 TL/ton seviyesindeki üre gübresi, 21 Ocak 2021 itibariyle yüzde 82 artarak bugün 3 bin TL düzeyinde seyrediyor. Geçen yıl 950 TL civarında olan amonyum sülfat fiyatları ise yüzde 74’lük bir artışla şimdilerde bin 650 TL seviyesine çıktı. DAP gübresinde ise son 1 yılda yüzde 87’lik bir fiyat artışı yaşandı ve bin 850 TL düzeyindeki fiyatlar 3 bin 450 TL’ye kadar yükseldi. Ama Türkiye’nin özellikle yem ve gübre başta olmak tarımsal girdi fiyatlarında kur etkisiyle yaşanan yükselişe karşın, kurdaki geri çekilmeye paralel oranda gerçekleşmeyen bir fiyat düzensizliği var. Kur yükselirken aynı hızda artan girdi fiyatları, kur gerilerken nedense hiç düşmüyor. Kuraklıkla mücadele eden çiftçimizin üzerine bir de gübre artışlarıyla gelen bu sıkıntı çiftçimizi tamamen çıkmaza sokmuştur" açıklamasında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım! Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım!
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Eskişehir Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:05
Öğle
13:15
İkindi
15:52
Akşam
18:16
Yatsı
19:37

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Adalar Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
240120210830250120210830nobetci
Adalar Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
240120210830250120210830nobetci
Adalar Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
240120210830250120210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Ruhsatsız silahları satmak isterken yakalandı

Ruhsatsız silahları satmak isterken yakalandı

Sosyal medya bağımlılığı gençleri öz değerlendirme baskısına maruz bırakıyor

Sosyal medya bağımlılığı gençleri öz değerlendirme baskısına maruz bırakıyor

Uyuşturucu satışı yapan 3 kişi tutuklandı

Uyuşturucu satışı yapan 3 kişi tutuklandı

Meteorolojiden Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için fırtına uyarısında bulunuldu

Meteorolojiden Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için fırtına uyarısında bulunuldu

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun otomobili Eskişehir'de parkta sergileniyor

Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun otomobili Eskişehir'de parkta sergileniyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.