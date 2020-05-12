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Başkan Erdoğan, hemşirelerin gününü kutladı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 12.05.2020 17:37 | Son Güncelleme

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga’da görev yapan hemşirelerin 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutlayarak çiçek hediye etti.Tüm meslek gruplarının özel günlerini ve haftalarını unutmayıp ziyaret gerçekleştirerek gönüllere dokunan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga’da görev yapan hemşireleri yalnız bırakmadı.Başkan Erdoğan ilk olarak Biga Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli hemşire Aynur Doğan Yalçın’ı ziyaret ederek gününü kutladı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga’da görev yapan hemşirelerin 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutlayarak çiçek hediye etti.
Tüm meslek gruplarının özel günlerini ve haftalarını unutmayıp ziyaret gerçekleştirerek gönüllere dokunan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga’da görev yapan hemşireleri yalnız bırakmadı.
Başkan Erdoğan ilk olarak Biga Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli hemşire Aynur Doğan Yalçın’ı ziyaret ederek gününü kutladı. Ardından Biga Devlet Hastanesi ile Özel Biga Can Hastanesi’ne giden Başkan Erdoğan, başhemşire ve hemşirelerin gününü kutlayarak çiçek takdim etti.
12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kapsamında ziyaretlerine devam eden Başkan Erdoğan, “ Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan Covid-19 pandemisi ile mücadele ederken hiç şüphesiz zor bir görevi icra eden, dönem itibariyle adeta kahramanlarımız olan sağlık çalışanlarımızdan hemşirelerimizin bu özel ve anlamlı günlerinde yanlarında olmak istedik. Biga’daki hastanelerimizi ve aile sağlığı merkezlerimizi ziyaret ettik. Hemşirelerimizle sohbet ederek, zorlu süreçte moral verdik. Bir gün değil her gün, yalnızca Covid-19 sürecinde değil her zaman sonsuz sabır, özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra eden değerli hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü yürekten kutluyorum. Sağlık hizmetlerinin temel görevlilerinden olan hemşirelerimiz iyi ki varlar” dedi.
Hemşireler ise Başkan Erdoğan’a nazik ziyaretleri ve çiçek hediyesi için teşekkür etti.

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