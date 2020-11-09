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Başkan Ergin telefonda

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.11.2020 11:36 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kentte kişi ve kurum gözetmeksizin her türlü sorunun hızla çözümünü sağlamak amacıyla kuruluşunu gerçekleştirdiği ‘Bizim Masa’ biriminin başına oturdu; telefonlara baktı, sohbet etti, sorunları dinledi çözümler önerdi.Sesli çağrı da bırakılabilirHer ay fırsat buldukça ‘Bizim Masa’ birimine gelen istek ve şikâyetleri bizzat not olan Başkan Ergin, “Yedi gün yirmi dört saat hizmet veren birimin temelini attık, yüzlerce sorunun çözümünü sağladık.

Balıkesir’in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kentte kişi ve kurum gözetmeksizin her türlü sorunun hızla çözümünü sağlamak amacıyla kuruluşunu gerçekleştirdiği ‘Bizim Masa’ biriminin başına oturdu; telefonlara baktı, sohbet etti, sorunları dinledi çözümler önerdi.
Sesli çağrı da bırakılabilir
Her ay fırsat buldukça ‘Bizim Masa’ birimine gelen istek ve şikâyetleri bizzat not olan Başkan Ergin, “Yedi gün yirmi dört saat hizmet veren birimin temelini attık, yüzlerce sorunun çözümünü sağladık. Vatandaşlar 444 10 66 numaralı telefonu arayarak her türlü sıkıntılarını, sorunlarını, çözüm önerilerini aktarabilirler. Bu hizmetten sesli çağrı olarak da yararlanabilirler” dedi.
Yazın talep artıyor
Kış döneminde aylık ortalama beş bin çağrı aldıklarını, yaz sezonunda ise nüfusun artmasıyla birlikte çağrı sayısının on binlere ulaştığını hatırlatan Başkan Ergin, ‘Bizim Masa’ sistemi ile çok sayıda pratik çözümler üretildiğini söyledi. Ergin, ayda yaklaşık 150 kişiyle telefonla görüşme yapıldığını, Whatsapp’tan kışın 450, yazın da bin 300 yazılı mesaj geldiğini ifade etti.
Vatandaş buluşturuluyor
Sorunların iletildiği müdürlüklerin yüzde doksanlık bir çalışma ile çözümler bulduğunu vurgulayan Başkan Ergin, “Bu birimimiz modern belediyecilik bilinciyle, gündemi takip ederek yenilikçi, dinamik bir hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. Acil durumlar dahil olmak, üzere kurum içi ve kurum dışı taleplerle ilgili, birimlerden görüş alınıp, ilgili birim ya da ‘Bizim Masa’ tarafından çözüm önerileriyle vatandaşa geri dönüş sağlanıyor. Mahalle muhtarlarından, sivil toplum örgütlerinden, spor kulübü yöneticilerinden gelen talepler de kayıt altına alınıyor. Sorumlu müdürlük çalışanları vatandaşla buluşturuluyor, gerektiğinde yerinde inceleme yapılıyor” diye konuştu.

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