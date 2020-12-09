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Başkan Ergin’den üniversite öğrencilerine müjdeli haber

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.12.2020 17:25 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, ekonomik sıkıntı içindeki Ayvalıklı ailelerin kent dışında eğitim gören çocuklarına destek sağlamak amacıyla kuruluşunu gerçekleştirdikleri Ayvalık Eğitime Destek Derneği’nin 76 öğrenciye burs vermeye başladığını duyurdu.

Başkan Ergin’den üniversite öğrencilerine müjdeli haber

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, ekonomik sıkıntı içindeki Ayvalıklı ailelerin kent dışında eğitim gören çocuklarına destek sağlamak amacıyla kuruluşunu gerçekleştirdikleri Ayvalık Eğitime Destek Derneği’nin 76 öğrenciye burs vermeye başladığını duyurdu. Başkan Ergin, Kasım ayından itibaren on ay boyunca 400’er lira burs alacak öğrencilerden 43’ünün kız, 33’ünün ise erkek olduğunu belirtti.
Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ağırlıklı olarak Tıp, Mühendislik ve Eğitim Fakültelerinde öğrenim gördüğünü, ara elemanlara önem verdikleri için iki yıllık Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine de burs verildiğini ifade Başkan Ergin, “Çanakkale’den Bursa’ya, İzmir’den Adana’ya kadar Ayvalık dışındaki illerde eğitim gören öğrencilerimize dernek olarak bir nebze olsun katkı ve destek sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayvalık halkı olarak bir enerji ve güçbirliği oluşturduk, karşılığında 76 öğrencimizin bütçeleri rahatlayacak. Ayvalıklı çok sayıda hayırsever bağış yarışına katıldı. Üç, hatta dört öğrenciye burs sağlayan hemşehrilerimiz var. Öğrencilerimiz bu desteğin karşılığında Ayvalıklı olmanın bilincini yaşayacak. Ayrıca burs verilecek öğrenci sayımız önümüzdeki süreçte daha da artacak. Hedefimiz tüm ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmak” diye konuştu.
Burslar mezun oluncaya kadar sürecek
Başkan Ergin, bursların, öğrencilerin okullarından mezun olacağı güne kadar devam edeceğini, her öğrencinin yıllık olarak ders notlarının, okuldaki başarısının ve devam durumunun düzenli olarak kontrol edileceğini sözlerine ekledi.

Başkan Ergin’den üniversite öğrencilerine müjdeli haber

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