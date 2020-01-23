YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Başkan Ergün Akhisar’da

Başkan Ergün Akhisar’da

MANİSA HABERLERİ  | 23.01.2020 12:01 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, merkez üssü Akhisar’ın Musalar Mahallesi olan 5.4’lük deprem nedeniyle büyük korku yaşayan Akhisarlı vatandaşları ziyaret etti.Manisa’da 22 Ocak Çarşamba günü saat 22.22 sıralarında meydana gelen ve merkez üssünün Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olarak açıklandığı 5.4’lük depremin ardından Başkan Ergün, en büyük korkuyu yaşayan ve depremi en çok hisseden Akhisar ilçesine gitti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, merkez üssü Akhisar’ın Musalar Mahallesi olan 5.4’lük deprem nedeniyle büyük korku yaşayan Akhisarlı vatandaşları ziyaret etti.
Manisa’da 22 Ocak Çarşamba günü saat 22.22 sıralarında meydana gelen ve merkez üssünün Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olarak açıklandığı 5.4’lük depremin ardından Başkan Ergün, en büyük korkuyu yaşayan ve depremi en çok hisseden Akhisar ilçesine gitti. Bazı evlerin hasar gördüğü Selçikli, Musalar ve Karabörklü mahallelerini ziyaret edecek olan Başkan Ergün, ilk olarak Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, başkan danışmanları, daire başkanları, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin, MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Ergün, Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu tarafından Akhisar Belediyesi hizmet binası girişinde karşılandı.
Başkan Dutlulu’dan bilgi alan ve geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ergün, “Depremin ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizi hemen teyakkuza geçirdik. Sayın Valimizle irtibattaydık. Akhisar başta olmak üzere, Manisa’mızın tamamı hatta çevre illeri de etkileyen büyük bir sarsıntı yaşadık. Başta Akhisarlılar olmak üzere tüm hemşehrilerimize ve sizlere geçmiş olsun. Cenab-ı Allah beterinden korusun. Buradaki ziyaretimizin ardından özellikle kerpiç olması nedeniyle duvarları yıkılan mahallelerimizi de ziyaret edeceğiz” dedi.
Ziyareti nedeniyle Başkan Ergün’e ve Büyükşehir Belediyesi heyetine teşekkür eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da, depremin ardından hızla ilçede alarma geçtiklerini, toplanma merkezlerini faaliyete aldıklarını, AFAD ile çadır konusunda gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve geceyi sokakta geçiren vatandaşlara çorba ikramında bulunduklarını söyledi. Başkan Dutlulu, büyükşehir belediyesi ekipleriyle güzel bir koordinasyon ve uyum gösterdiklerini de aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dilini kesip, darp etti! Tutuklanan erkek arkadaşı için bakın ne dedi Dilini kesip, darp etti! Tutuklanan erkek arkadaşı için bakın ne dedi
Şehzadeler Belediyesinden deprem bölgesine çadır desteğiŞehzadeler Belediyesinden deprem bölgesine çadır desteği
Kamu yararı için Manisa Büyükşehir Belediyesinde çalışacaklarKamu yararı için Manisa Büyükşehir Belediyesinde çalışacaklar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Zorlu kış şartları Evde Sağlık Hizmetleri Ekibini engelleyemiyor

Zorlu kış şartları Evde Sağlık Hizmetleri Ekibini engelleyemiyor

Bodrum AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz aday

Bodrum AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz aday

Aktürk ailesinin acı günü

Aktürk ailesinin acı günü

Manisa Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
06:51
Sabah
08:16
Öğle
13:27
İkindi
16:05
Akşam
18:27
Yatsı
19:48

Manisa Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Cavlan Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Uncubozköy Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
İkbal Eczanesi
Turgutlu
Yedieylül Eczanesi
Turgutlu
Cansu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Manisaspor’da görev dağılımı yapıldı

Manisaspor’da görev dağılımı yapıldı

Selendili öğrencilerin karne sevinci

Selendili öğrencilerin karne sevinci

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Salihli’de 2019 yılında bin 282 çift evlendi

Salihli’de 2019 yılında bin 282 çift evlendi

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.