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Ekşi eş anlamlısı nedir? Ekşinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

07.08.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çok zengin bir kelime hazinesine sahiptir. Bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Eş anlamlı kelimeler de bu sebeple çeşitlilik gösterir. Ekşi de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Birden fazla anlamı ve eş anlamlı kelimesi vardır. Ekşi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ekşi eş anlamlısı ve cümle için kullanım örnekleri...

Ekşi eş anlamlısı nedir? Ekşinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimizde gerçek anlamları dışında mecaz anlamlar barındıran birçok kelime vardır. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde bu mecaz anlamlar ile sıkça karşılaşılır. Ekşinin eş anlamlı kelimeleri de bu sebeplerle birden fazladır. Tatlı kelimesi ekşinin zıt anlamlı kelimesidir.

Ekşi kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu ekşi kelimesi için birden fazla tanım yapmıştır. Ekşi kelimesinin ikisi sıfat biri isim türünde olmak üzere üç farklı tanımı vardır. Bu tanımlar ve bu tanımlar için verilen örnek cümleler şunlardır:

  • Sirke veya limon tadında olan.

  • Bu tadı veren şey.
    Örnek cümle:
    "Bu yemeğin ekşisi fazla kaçmış."

  • Sıfat ve mecaz anlamında ise uygunsuz, yakışıksız olarak tanımlanmıştır.
    Örnek cümle ise şudur:
    "Bu ekşi sözler, bu dik bakışlar, tabii hiç hoşlarına gitmedi. (Haldun Taner)"

Ekşi kelimesi atasözü ve deyimlerdeki kullanımı ile de halk arasında sık kullanılan bir kelimedir.

Ekşi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Yakışıksız, uygunsuz, buruk kelimeleri de halk arasındaki günlük kullanım dilinde ekşi yerine kullanılan sözcükler arasındadır.

Ekşi kelimesi başka kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen birleşik kelimeler de üretir. Bu durum için bazı örnekler şunlardır: Ekşi elma, ekşi maya, ekşi kiraz, ekşi kulak, ekşi yonca, ekşi yüz…

Ekşinin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmenin en iyi yöntemi o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu yöntem sayesinde o kelimenin yerine kullanılabilecek kelimeler de tespit edilir. Çünkü hangi kelimenin ne sebeple kullanıldığı cümlenin bütününe bakarak anlaşılabilir.

Ekşi kelimesi ile ve ekşi eş anlamlısı kelimeler ile kurulan bazı cümle örnekleri şunlardır:

  • Yüzünü öyle bir buruşturdu ki benden hoşlanmadığını anladım.
  • Yemek çok ekşiydi, mideme dokundu.
  • Davranışları çok ekşiydi, hemen oradan gitmek istedim.


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