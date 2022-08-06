Eder eş anlamlısı nedir? Ederin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Etmek fiilinden türeyerek isim türüne dönüşen bir kelimedir. Dil devriminin ardından kullanılmaya başlamış ve zamanla yaygınlaşmıştır. Sadece ticaret için değil günlük kulanım dilinde de sıkça kullanılır. Fiyat kelimesi bu kelimenin eş anlamlısıdır.
Bir ürünün, malın ya da hizmetin karşılığında alınacak tutarını eder kelimesi ile ifade etmek mümkündür. Bazen insanlar ya da durumlar içinde kullanılabilir. Bu kullanım daha çok halk dilinde ve mecaz anlamında olur.
Türk Dil Kurumu, eder kelimesi için bir tanım yapar. Bu tanım şu şekildedir:
Eder, eş sesli kelimeleri ve eş anlamlı kelimeleri atasözleri ve deyimlerde de sıkça kullanılır. Örnek bazı sözler şunlardır:
Eder eş anlamlısı birden fazla olan bir kelimedir. Onun yerine şu kelimeler de kullanılabilir: Fiyat, bedel, tutar, ücret, değer.
Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu sayede o kelime yerine kullanılacak eş anlamlısı da doğru tespit edilebilir. Cümlenin bütününe bakılarak hangi amaçla kullanıldığını anlamak mümkündür.
Ederin eş anlamlısı ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: