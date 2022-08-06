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Eder eş anlamlısı nedir? Ederin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

06.08.2022 02:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çok zengin bir dildir. Bir kelimenin birden fazla eş anlamı olabilir. Sondan eklemeli olma özelliği ile bir kelimeden birçok anlamda kelime türetilebilir. Dil devriminin ardından literatüre birçok yeni kelime girmiştir. Eder kelimesi de bunlardan biridir. Eş anlamlısı olan kelimeler fiyat, değer ve pahadır.

Etmek fiilinden türeyerek isim türüne dönüşen bir kelimedir. Dil devriminin ardından kullanılmaya başlamış ve zamanla yaygınlaşmıştır. Sadece ticaret için değil günlük kulanım dilinde de sıkça kullanılır. Fiyat kelimesi bu kelimenin eş anlamlısıdır.

Bir ürünün, malın ya da hizmetin karşılığında alınacak tutarını eder kelimesi ile ifade etmek mümkündür. Bazen insanlar ya da durumlar içinde kullanılabilir. Bu kullanım daha çok halk dilinde ve mecaz anlamında olur.

Eder kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu, eder kelimesi için bir tanım yapar. Bu tanım şu şekildedir:

  • Fiyat, paha, değer.
    Örnek cümle olarak da şu verilmiştir:
    "Bu kitabın ederi ne kadar?"

Eder, eş sesli kelimeleri ve eş anlamlı kelimeleri atasözleri ve deyimlerde de sıkça kullanılır. Örnek bazı sözler şunlardır:

  • Ağa borç eder, uçak harç.
  • Bir karıyla bir koca dırdır eder her gece.
  • Cömert derler maldan ederler yiğit derler candan ederler.
  • Kaç para eder?
  • İki kere iki dört eder!
  • Korkak bezirgan ne kar eder ne zarar.

Eder kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Eder eş anlamlısı birden fazla olan bir kelimedir. Onun yerine şu kelimeler de kullanılabilir: Fiyat, bedel, tutar, ücret, değer.

Ederin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu sayede o kelime yerine kullanılacak eş anlamlısı da doğru tespit edilebilir. Cümlenin bütününe bakılarak hangi amaçla kullanıldığını anlamak mümkündür.
Ederin eş anlamlısı ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Çok konuşma, ederi neyse onu söyle!
  • İnsanlara ederinden fazla değer vermeyeceksin yoksa üzülürsün!


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