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Başkan Esen’den esnafa alışverişli destek

ANTALYA HABERLERİ  | 13.10.2020 14:59 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrak’ın sahibi olduğu kırtasiye dükkanında, kızları için alışveriş yaptı.

Başkan Esen’den esnafa alışverişli destek

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrak’ın sahibi olduğu kırtasiye dükkanında, kızları için alışveriş yaptı. Alışveriş sonrası Bayrak ile sohbet eden Başkan Esen, kırtasiye ürünlerini özellikle kırtasiyecilerden almaya özen gösterdiğini söyledi. Pandemi nedeniyle neredeyse her esnaf kesiminin zor günler yaşadığını belirten Esen, olumsuzluktan kırtasiyecilerin de etkilendiğini söyledi. Uzaktan eğitimin kırtasiyecileri zorladığını dile getiren Başkan Esen, aşamalar halinde geçilen yüz yüze eğitimle, esnaf kesiminin bir nebze olsun rahatlamasını beklediklerini kaydetti. Esen, Mehmet Bayrak’tan kırtasiyecilerin sorunlarını dinledikten sonra ortak projeler yapabileceklerini dile getirdi.
Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrak ise Başkan Esen’in ziyareti için teşekkür etti. Alışveriş için Başkan Esen’in kırtasiye dükkanını tercih etmesinin çok önemli olduğunu aktaran Bayrak, vatandaşların da kırtasiye ürünlerine yönelik alışverişlerini büyük marketler yerine dükkanları tercih etmesinin esnaf adına çok önemli olduğunu aktardı.

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