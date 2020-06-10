Başkan Fadıloglu kan bağışında bulundu

Koronavirüs dolayısıyla kan stoklarının azalması sonrası kan bağışı çağrısında bulunan Kızılay’ın harekete geçen AK Parti, 81 ilde kan bağışı kampanyası düzenledi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da katılım gösterdiği kampanya, yoğun ilgi gördü.

Düzenli aralıklarla kan bağışında bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son kan bağışını “Kızılay’ın Çağrısına Ses Veriyoruz, 81 İlimizde Tüm Teşkilatlarımızla Kan Veriyoruz” sloganıyla AK Parti tarafından başlatılan kampanya ile yaptı. Şehitkamil İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştirilen kan verme kampanyasına; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ile Mehmet Ali Korkmaz, Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda parti mensubu katıldı. Kan bağışı kampanyasına büyük ilgi gösterildi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ile AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, kan bağışında bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür belgesi takdim etti.

"Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik"

Kan bağışı sonrası konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanımıza teşekkür ediyorum. AK Parti teşkilatları olarak Gaziantep ve tüm Türkiye’de bu organizasyon başladı. Bugün de Şehitkamil İlçe Başkanlığımızda bu kampanya yapılıyor. Sağ olsun İlçe Başkanımız Mehmet Yılmaz Bey’in koordinasyonunda çok sistematik bir şekilde burada kan verme işlemlerini devam ettiriyoruz. Biz de bu vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İnşallah kan bağışını periyodik hale getirelim, yani her 3 ayda bir destek verelim. Yarın bize de gerek olabilir. Son dönemde özellikle kan stoklarımızın azalmasından dolayı bu konuda hassasiyet göstermemiz lazım. Tüm kan vermeye gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Buna kan kardeşliği diyorum"

Kan vermenin önemine dikkat çeken AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, “Ben öncelikle AK Parti Şehitkamil ilçe Teşkilatımızı kutluyorum. Burada Rıdvan Başkanım, Mehmet Başkanım, Şehitkamil Belediyemiz, teşkilat yöneticilerimiz, kan bağışında bulunuyorlar. Kan vermek gerçekten çok önemli. Ben buna kan kardeşliği diyorum. Biz aslında kan vererek emanet veriyoruz. Yarın bize ne zaman lazım olacağı belli olmayan bir emaneti teslim ediyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımıza ve teşkilatlarımıza çağrıda bulunuyorum. Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Kan veren herkes hem sağlıklı olacak hem de hayır işleyecek” şeklinde konuştu.

"Çağrımız çok güzel karşılık buldu"

Kan stoklarının azaldığına işaret eden AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, “AK Parti teşkilatları olarak biz, tüm Türkiye’de kan bağışı kampanyası başlattık. Şehitkamil teşkilatı olarak da bugün kan verme konusunda bütün vatandaşlarımıza ve üyelerimize bir çağrı yaptık. Bu çağrımız çok güzel karşılık buldu. Bütün katılan ve destek veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Rıdvan Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Bizzat kan vererek gelip kampanyamıza destek verdi. Kan vermek gerçekten çok önemli. Kovid-19 döneminden dolayı da kan stoklarımız azaldı. Bu konuda Kızılay’ımıza gerekli desteği vermeye AK Parti Teşkilatları olarak hazırız. Bugün kan vermeye destek olan ve vermek isteyip de rahatsızlığından dolayı kan veremeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

