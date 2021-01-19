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Başkan Fadıloğlu sahada görev yapan personeli ziyaret etti

19.01.2021 12:56 | Son Güncelleme:
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Kentte etkili olan kar yağışının ardından yoğun bir mesai başlatan karla mücadele ekiplerini sahada ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Gece saat 02.00’dan itibaren tüm ekip arkadaşlarımız sahada çalışma yürütüyor.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından yoğun bir mesai başlatan karla mücadele ekiplerini sahada ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Gece saat 02.00’dan itibaren tüm ekip arkadaşlarımız sahada çalışma yürütüyor. Geceden tuzlama çalışması başlattık. Vatandaşlarımızdan, zorda kalmadıkça evden çıkmamalarını rica ediyorum” dedi.
Şehitkamil Belediyesi, meteoroloji tarafından yapılan uyarı sonrası kar yağışı öncesi tüm tedbirlerini alarak gece 02.00’dan itibaren çalışma başlatmıştı. Ekipler, kar temizleme çalışmalarını öncelikli olarak hastaneler, sağlık ocakları, kamu kurum ve kuruluşlarının olduğu bölgelerde yoğunlaştırdı. Ekipler, ağaç üzerlerinde biriken ve ağaç dallarının kırılmasına neden olan karları da özenle temizliyor. İlçenin her noktasına ulaşmak adına yoğun bir mesai yapan karla mücadele ekiplerini sahada ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, personellere kolaylık diledi.
Sahada yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tuzlama çalışmalarının kar yağışı öncesi başlatıldığını bildirdi. Çalışmaların gece de devam edeceğini dile getiren Başkan Fadıloğlu, “Gaziantep’te beklenen kar, çok şükür geldi. Gece saat 02.00’dan itibaren tüm ekip arkadaşlarımız sahada çalışma yürütüyor. Hava tahmini raporları takip edilerek herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için geceden tuzlama çalışması başlattık. Ekiplerimiz, tuzlama çalışmalarını yağış öncesinde başlatmışlardı. Çok şükür şu anda ana arterlerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Ekiplerimiz, kar yağışının ağaçlarımıza zarar vermesini engellemek amacıyla gayretle çalışmalarını sürdürüyorlar. Ağaç üzerlerinde biriken karlar, ekiplerimiz tarafından özenle temizleniyor. Çalışmalarımız gün boyu devam edecek. Geceki ekiplerimiz şimdi dinlenmeye geçti, diğer ekip arkadaşlarımız görevi devraldılar. Gece de ekip arkadaşlarımız çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Tuz stoklarımızda, makine ve ekipmanlarımızda bir sıkıntı yok. Büyükşehir Belediyemiz ile koordinasyon içerisinde yapılan görev dağılımına göre çalışma yürütüyoruz. Yayalarımızın da herhangi bir sıkıntı yaşamaması için kaldırım temizleme ekiplerimiz çalışıyor. Ben, tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan, zorda kalmadıkça evden çıkmamalarını rica ediyorum. İnşallah bu rahmet, bize su olarak dönecek" diye konuştu.

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