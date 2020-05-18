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Başkan Fatma Şahin’den Kadir gecesi mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.05.2020 14:12 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Şahin, mesajında,Kadir gecesinin on bir ayın sultanı ramazan ayının içerisinde saklı, bin aydan daha hayırlı mübarek bir gece olduğunu belirtti.

Başkan Fatma Şahin’den Kadir gecesi mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Şahin, mesajında,Kadir gecesinin on bir ayın sultanı ramazan ayının içerisinde saklı, bin aydan daha hayırlı mübarek bir gece olduğunu belirtti. Başkan Şahin, Kadir Gecesi’nin feyiz ve bereketi bin aydan daha hayırlı olan bir gece olduğunu dile getererek, "Zaman ve mekanlar önemli olaylarla değer kazanırlar. Kadir Gecesi’ni bu derece değerli kılan en önemli sebep de Kur’an-ı Kerim’in bu gece indirilmeye başlanmış olmasıdır. Arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve gecelerde ibadetlerimizde, ahlaki yaşantımızda istikrar ve istikametin önemli olduğu bilinmeli, her günü Kadir Gecesi maneviyatıyla yaşamaya gayret etmeliyiz. Kırgınlık, dargınlık, kin ve nefretin yerine, sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği egemen kılarak ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmalıyız” ifadelerini kullandı.
Şahin mesajının son bölümünde ise, "Allah’ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı selam gecesinde,içten ve samimi dualarımıza bütün insanlığı dâhil ederek kin, haset, nefret, korku, ümitsizlik ve ötekileştirmenin olmadığı; güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hâkim olduğu bir dünya için dua edelim. Bu duygularla Gaziantepli halkımızın ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

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