YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Başkan Fındıkoğlu, bankacılık sektörünü uyardı:

Başkan Fındıkoğlu, bankacılık sektörünü uyardı:

19.01.2021 13:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Fındıkoğlu, bankacılık sektörünü uyardı:

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bankacılık sektörüne yönelik açıklamalarının duymazdan gelinmemesi gerektiğini söyledi.Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, yazılı açıklamasında şunları kaydetti: “Bankalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açıklamalarını duymazdan gelmemeli.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bankacılık sektörüne yönelik açıklamalarının duymazdan gelinmemesi gerektiğini söyledi.
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, yazılı açıklamasında şunları kaydetti: “Bankalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açıklamalarını duymazdan gelmemeli. Bankaların Kredi faizlerini, maliyetlerindeki artışın çok üzerinde artırdığını bunun sonuçlarının da TOBB Başkanının ifadeleriyle ‘ülkemizin büyümesine destek değil köstek olacaktır” dedi.
Bankaların çok yüksek kredi faizleri uyguladığına dikkat çeken Başkan Fındıkoğlu, şöyle devam etti: “Bankalar çok yüksek kredi faizleri uyguluyor, üretimi ve yatırımı düşünüyorsak bu yanlıştan dönülmeli. Üretim ve Yatırımın önündeki en büyük engelin Yüksek Faiz oranları olduğunu görüyoruz. Kredi faizlerinin geldiği seviye, dünya genelindeki düşük faiz ortamına uymamaktadır ve girişimcilerimizin küresel rekabette ayakta kalmalarına engel oluşturmaktadır. Verimli ve ticaretlerini düzgün yapan birçok işletme bulunmaktadır. Üretime, ihracata ve istihdama katkı sağlayan bu işletmelerimiz, Kastamonu’nun geleceğidir, ülkemizin milli servetidir, yaşatılmaları ve korunmaları gerekmektedir. İşletmelerimizin finansman yükü azaltılmalıdır. Enflasyonun ve faiz oranlarının makul bir düzeye gelmesi için makroekonomik dengelerin gözetilmesine ihtiyaç vardır."
"Öte yandan kredi faizleri konusunda bankalardan daha sorumlu bir yaklaşım da bekliyoruz. Bankalar, faizleri kolayca artırma alışkanlarına son vermeli ve sadece kendi gelirleri odaklı düşünmeyi bırakıp, ellerini taşın altına koymalılar. Ayrıca pandemi nedeniyle gelir kaybı yaşayan firmaların kredilerine yönelik daha yapıcı bir tavır sergilemeliler. Finansal ve reel sektörün ülkemize daha iyi gelecek sunmak üzere birlikte hareket ederek, birbirlerini daha iyi anlamaları gereken dönemdeyiz. Bu dönemde gelirleri de, maliyetleri de ölçülü tutup, birbirimize destek olmalıyız, piyasadaki dengeyi tek taraflı değil birlikte sağlamalıyız. Bankalarımızın; üretim, yatırım, ihracat yapanları ve istihdam sağlayanları özenle değerlendirmelerini bekliyoruz. Rekabetçi firmalarımızı ve girişimcilerimizi desteklemelerini ve ayakta kalmaları için üzerlerine düşeni yapmalarını bekliyoruz. Ancak böylece arz ve talep dengesini kurabilir ve pandemi sonrası, yeniden ve hızla ayağa kalkabiliriz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Neslihan Atagül'den üzücü haber Neslihan Atagül'den üzücü haber
Bahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine KatıldıBahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine Katıldı

Kastamonu Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:30
Sabah
08:00
Öğle
13:01
İkindi
15:29
Akşam
17:51
Yatsı
19:16

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Buhara Eczanesi
Merkez
Kürkçüoğlu Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Kastamonu Belediyesinden su sayacı uyarısı

Kastamonu Belediyesinden su sayacı uyarısı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Cide beklenen kar yağışı ile beyaza büründü

Cide beklenen kar yağışı ile beyaza büründü

KUZKA’dan SOGEP bilgilendirme toplantısı

KUZKA’dan SOGEP bilgilendirme toplantısı

Kastamonu’da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kastamonu’da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kastamonu’da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kastamonu’da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.