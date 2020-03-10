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Başkan Genç, Konyalılara konuk oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 10.03.2020 10:15 | Son Güncelleme

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Döşemealtı Konyalılar Derneği ile Akdeniz Konyalılar Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği "Geleneksel Bamya Çorbası" etkinliğine katıldı.Akdeniz Konyalılar Federasyonu’nun, Döşemealtı Konyalılar Derneği ile ortaklaşa düzenlediği "Geleneksel Bamya Çorbası" etkinliği Döşemealtı’nda gerçekleştirildi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Döşemealtı Konyalılar Derneği ile Akdeniz Konyalılar Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği "Geleneksel Bamya Çorbası" etkinliğine katıldı.
Akdeniz Konyalılar Federasyonu’nun, Döşemealtı Konyalılar Derneği ile ortaklaşa düzenlediği "Geleneksel Bamya Çorbası" etkinliği Döşemealtı’nda gerçekleştirildi. Geleneksel hale gelen çorba günü etkinliğine Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Duman, Döşemealtı’ndaki siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinlikte konuşan Akdeniz Konyalılar Federasyonu Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz, 5 derneğin Federasyon çatısı altında birleştiğini belirterek, bölge genelinde örgütlenmeyi hedeflediklerini kaydederek, "Sadece Antalya’da 93 bin Konyalı hemşehrimiz var. Yaptığımız organizasyonlarla hemşehrilerimizi bir araya getirmeye, birlik ve beraberlik içinde kültürümüzü tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.
Başkan Genç ise, "Geleneksel Bamya Çorbası" etkinliğinde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Genç, "Sivil Toplum Kuruluşları bizler için önemli. STK’lar ile ortak projeler yürütmeye önem veriyoruz. Hemşehri derneklerimize gönül vermiş insanlarımız ne doğdukları yeri unutmuşlar ne de doydukları yere sırtlarını dönmüşler. Kültürleri, gelenek ve görenekleriyle Antalya’nın parçası olmuşlar. Burada da Konya kültürünü tanıttıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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