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  4. Başkan Gökhan Yüksel: "Özgür basın demokrasinin sesidir"

Başkan Gökhan Yüksel: "Özgür basın demokrasinin sesidir"

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.05.2020 15:57 | Son Güncelleme

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, basın mensuplarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutladı.Başkan Gökhan Yüksel yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Kurulu tarafından 1993 yılında özgür ve bağımsız bir basın için ilan edilen "3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü" tüm basın mensuplarımıza kutlu olsun.

Başkan Gökhan Yüksel: "Özgür basın demokrasinin sesidir"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, basın mensuplarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutladı.
Başkan Gökhan Yüksel yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Kurulu tarafından 1993 yılında özgür ve bağımsız bir basın için ilan edilen "3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü" tüm basın mensuplarımıza kutlu olsun. 3 Mayıs tarihi tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de ‘Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ olarak kutlanmaktadır. Türkiye’nin yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele ettiği bir dönemde, gazetecilerimizin de kamuoyunu bilgilendirme adına yürütmüş olduğu çalışmalar ve yüklenmiş sorumluluklar, her zamankinden daha büyük bir önem kazanmıştır. Vatandaşımızın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için her koşulda görevlerini yapan gazeteciler, salgın döneminde de canla başla görevlerini yerine getirmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Basın, bir milletin ortak sesidir. Bir milleti aydınlatma ve olgunlaştırmada, bir milletin ihtiyaç duyduğu düşünsel gıdayı vermede, özet olarak bir milletin hedefi mutluluk olan ortak doğrultuda yürümesinin sağlanmasında basın, başlı başına bir güç, bir okul, bir öncüdür’ sözü de basın mensuplarının omuzlarında üstlendiği büyük sorumluluğu bizlere göstermektedir. Basın mensupları, toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda gazetecilik mesleğinin gerektirdiği çalışmaları, büyük bir özveri ve meşakkatle yerine getirmektedir. Elbette ki basın mensuplarının bu önemli görevi yapabilmesinde, basın özgürlüğünün önemi yadsınamaz. Basınımızın, özellikle yerel basınımız ve çalışanlarının zor şartlarda bile görevlerini yerine getirebilmek için gösterdikleri çabayı biliyor ve bu gayretlerini takdirle karşılıyorum. Bu vesile ile başta ilçemizde gazetecilik mesleğini icra etmekte olan yerel basın mensupları olmak üzere tüm basın mensuplarının, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyor, saygılar sunuyorum" dedi.

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İstanbul Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
04:13
Sabah
05:52
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:10
Yatsı
21:43

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Serhad Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
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