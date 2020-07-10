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Başkan Güder’den Ayasofya açıklaması

MALATYA HABERLERİ  | 10.07.2020 17:53 | Son Güncelleme

Malatya’nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Danıştay 10’uncu Dairesi’nin Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu’nun iptal kararı hakkında yazılı açıklama yaparak, karar ile birlikte Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının önündeki engelin kaldırılmasının Türkiye ve tüm İslam alemine hayırlı olması temennisinde bulundu.Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, tüm dünyanın yakından takip ettiği Danıştay 10’uncu Dairesi’nin “Ayasofya” kararı için yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Güder’den Ayasofya açıklaması

Malatya’nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Danıştay 10’uncu Dairesi’nin Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu’nun iptal kararı hakkında yazılı açıklama yaparak, karar ile birlikte Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının önündeki engelin kaldırılmasının Türkiye ve tüm İslam alemine hayırlı olması temennisinde bulundu.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, tüm dünyanın yakından takip ettiği Danıştay 10’uncu Dairesi’nin “Ayasofya” kararı için yazılı bir açıklama yaptı. Kararın yerinde bir karar olduğunu belirten Başkan Güder, bu karar ile birlikte 86 yıl sonra Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının önündeki engelin kaldırıldığını belirtti.
Danıştay’ın gerekçesinde, Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğunu belirten Başkan Güder, “Bilindiği üzere Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay’a dava açılmıştı. Görülen davada Danıştay 10’uncu Dairesi, kararını bugün açıkladı. Tüm dünyanın da yakından takip ettiği dava sonuçlandı ve Danıştay, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Bu karar ile birlikte 86 yıl sonra Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının önündeki engel kaldırıldı. Ayasofya’da Kur’an da okunur, namaz da kılınır. Buna ancak ve ancak aziz milletimiz karar verir. Ayasofya cami olarak turistler tarafından ziyaret edilmeye devam edilebilir. Sultanahmet’te olduğu gibi. Kararın tüm ülkemiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Başkan Güder’den Ayasofya açıklaması

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