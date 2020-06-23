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Başkan Gümrükçü, şafak mesaisinde

İZMİR HABERLERİ  | 23.06.2020 10:57 | Son Güncelleme

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sabah 06.30’da mesaiye başlayarak, başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’ni sokak sokak gezerek incelemelerde bulundu.Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kontrollü normal yaşamın başlamasıyla birlikte sokak turlarına yeniden başladı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sabah 06.30’da mesaiye başlayarak, başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’ni sokak sokak gezerek incelemelerde bulundu.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kontrollü normal yaşamın başlamasıyla birlikte sokak turlarına yeniden başladı. Utku Gümrükçü, sabah 06.30’da Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve Mahalle Muhtarı Habib Ağşahin ile bir araya geldi. Mahalleyi sokak sokak gezen Başkan Gümrükçü, işe giden vatandaşlarla görüştü, esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde; cadde, sokak, park ve boş alanlarda incelemelerde bulunan Başkan Gümrükçü ve beraberindeki ekip, hem sorunları yerinde tespit etti hem de sokaklarda vatandaşla görüşme fırsatı buldu. Sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlarla selamlaşan Başkan Gümrükçü, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi, yapılacak çalışma ve projelerle ilgili bilgiler verdi.
Başkan Gümrükçü, sorunları yerinde tespit ederek, halkla birlikte çözüm üretmek istediklerini söyledi. Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mahallelerde şafak mesailerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Erken saatlerde başkan yardımcılarımız ve muhtarlarımızla birlikte sokakları geziyoruz ve sorunları yerinde tespit ediyoruz. Tespit ettiğimiz sorunlara anında çözümler üretiyoruz. Bazı işleri programa alıyoruz. Bu sabah da oldukça verimli bir gezi gerçekleştirdik. Halkımızla birlikte kentimiz için en iyisini yapmaya devam edeceğiz."

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