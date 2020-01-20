YURTHABER
  4. Başkan Gümüş’ten karne hediyesi lunapark bileti

Başkan Gümüş’ten karne hediyesi lunapark bileti

MUĞLA HABERLERİ  | 20.01.2020 15:10 | Son Güncelleme

Yarıyıl tatili boyunca karnesini getiren öğrencilere lunapark bileti vereceklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Yorucu ama bir o kadar da keyifli bir eğitim-öğretim döneminin ardından çocuklarımız yarıyıl tatiline girdiler.

Yarıyıl tatili boyunca karnesini getiren öğrencilere lunapark bileti vereceklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Yorucu ama bir o kadar da keyifli bir eğitim-öğretim döneminin ardından çocuklarımız yarıyıl tatiline girdiler. Çocuklarımızın yarıyıl tatili boyunca bol bol dinlenmelerini, kitap okumalarını ve eğlenmelerini istiyoruz” dedi.
Çocukların karne sevincine ortak olan Başkan Gümüş, “Onlar bizim geleceğimiz. Atatürk’ün izinde, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı, vatanına milletine hayırlı bir evlat olarak yetişmeleri çok önemli. Okuyacaklar, çalışacaklar öğretmen, doktor olacaklar, belediye başkanı olacaklar. Bu süreçte biz de her biri birbirinden değerli öğrencilerimizin hem eğitimlerine, hem de sosyal yaşantılarına katkı sağlamak için, tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
‘KYK Tematik Kış Kampları’ Milas’ta başladı‘KYK Tematik Kış Kampları’ Milas’ta başladı
Seyir halindeyken yanmaya başladıSeyir halindeyken yanmaya başladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Yolu Malatya’dan Geçenler Ankara’da buluşturuldu

Yolu Malatya’dan Geçenler Ankara’da buluşturuldu

Otobüse binme bahanesiyle yolcunun telefonunu çaldı

Otobüse binme bahanesiyle yolcunun telefonunu çaldı

Malatya’da iki ayrı olayda 5 kişi yaralandı

Malatya’da iki ayrı olayda 5 kişi yaralandı

Muğla Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:11
Öğle
13:22
İkindi
16:01
Akşam
18:24
Yatsı
19:43

Muğla Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Daş Eczanesi
Merkez
Esen Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Bodrum
Ege Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Natura Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü

Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü

Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Bodrum'da hasara yol açan hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bodrum'da hasara yol açan hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.