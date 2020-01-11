YURTHABER
  4. Başkan Günel mobil ofis aracı ile sorunları yerinde çözüyor

Başkan Günel mobil ofis aracı ile sorunları yerinde çözüyor

AYDIN HABERLERİ  | 11.01.2020 14:36 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kentte yaşanan sorunları yerinde incelemeye devam ediyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kentte yaşanan sorunları yerinde incelemeye devam ediyor. Soğucak Mahallesi ve Kuşadası kent merkezini dolaşan Başkan Ömer Günel, sorunlara yerinde çözüm aradı.
Sabah mesaisini Soğucak Mahallesi sakinlerinin sorunlarını dinlemeye ayıran Başkan Ömer Günel, öğleden sonra Kuşadası kent merkezinde yaşanan sorunları yerinde inceledi. Soğucak Mahallesi sakinleri ile birlikte sorun yaşanan bölgeleri dolaşan Başkan Ömer Günel mahallede yaşanan alt yapı ve üst yapı sorunlarının en yakın zamanda giderileceğini kaydetti. Soğucak Ortaokulu’nu da ziyaret eden Başkan Ömer Günel, öğrenciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
Başkan Ömer Günel, öğleden sonra mesaisine Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından düzenleme çalışması yürütülen Balıkçılar Meydanı’nda başladı. Düzenleme hakkında bölge esnafını bilgilendiren Başkan Ömer Günel, Kuşadası Balıkçılar Meydanı’nın modern bir görünüme kavuşacağını ifade etti. Belediye Başkanı Ömer Günel, balıkçılar meydanının ardından Barbaros Hayrettin Paşa, Sağlık ve Kahramanlar caddelerini dolaşarak yaşanan alt yapı ve üst yapı aksaklıklarını yerinde inceledi.
Kuşadası kent merkezini yaz turizm sezonuna hazırlamak için tüm ekipleriyle birlikte gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Ömer Günel “Kuşadası bizim dönemimizde bugüne kadar almadığı hizmeti alacak. Bizim tek amacımız kentimizi hak ettiği yere taşımak. Tüm ekiplerimizle birlikte bu amaç uğruna gece gündüz demeden çalışıyoruz. Önümüzdeki yaz turizm sezonuna kadar kentimizin çehresini değiştirmeyi hedefliyoruz. Aydın Büyük Şehir Belediyesi ekipleri de tüm güçleriyle yanımızdalar. Seçim döneminde de vadettiğimiz gibi güçlü bir Kuşadası ve güzel bir geleceği hep birlikte oluşturacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi Aydınlı Bahattin Şimşek olduKayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi Aydınlı Bahattin Şimşek oldu
Söke’de karayolu kavşağında temizliğe dikkat çektilerSöke’de karayolu kavşağında temizliğe dikkat çektiler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Çan’da yöresel ürünler festivali

Çan’da yöresel ürünler festivali

Apartmanın 9. katından düşen bebek yaşamını yitirdi

Apartmanın 9. katından düşen bebek yaşamını yitirdi

Bilecik yine ilkleri Pazaryeri’nde yaşıyor

Bilecik yine ilkleri Pazaryeri’nde yaşıyor

Aydın Namaz Vakitleri 11 Ocak Cumartesi

İmsak
06:51
Sabah
08:17
Öğle
13:21
İkindi
15:54
Akşam
18:15
Yatsı
19:36

Aydın Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Cumartesi

Aile Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Söke’deki saldırıda yaralanan genç kurtarılamadı

Söke’deki saldırıda yaralanan genç kurtarılamadı

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.