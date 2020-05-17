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Başkan Gür, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağışta bulunan çocuğa bisiklet hediye etti

BATMAN HABERLERİ  | 17.05.2020 13:35 | Son Güncelleme

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, topladığı bisiklet parasını Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyaya bağışlayan çocuğa bisiklet hediye etti.AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Batman’da yaşayan ve bisiklet almak için bursu ile biriktirdiği parayı Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağışlayan 12 yaşındaki Ahmet Yahya Onat’a bisiklet aldı.

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, topladığı bisiklet parasını Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyaya bağışlayan çocuğa bisiklet hediye etti.
AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Batman’da yaşayan ve bisiklet almak için bursu ile biriktirdiği parayı Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağışlayan 12 yaşındaki Ahmet Yahya Onat’a bisiklet aldı. Gür, Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma kampanyasına bursunu bağışlayan Ahmet Yahya’nın davranışından dolayı duygulandığını söyledi.
Ahmet Yahya Onat ise hediyeyi aldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Geçenlerde bisikletim çalınmıştı. Yeni bir bisiklet almak için bursumu biriktiriyordum ancak haberlerde kampanyayı görünce bisiklete binmesem de olur deyip bursumu bağışladım. Durumu öğrenen AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, bana bisiklet hediye etti. Kendisine teşekkür ederim. Korona virüs salgını bittikten sonra inşallah kardeşimle beraber sokakta bisiklet süreceğim" dedi.
Onat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş’a teşekkür etti.

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