YURTHABER
  4. Başkan Gür ev ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Gür ev ziyaretlerine devam ediyor

BATMAN HABERLERİ  | 15.01.2020 17:13 | Son Güncelleme

AK Parti Batman İl Başkanı Av.

Başkan Gür ev ziyaretlerine devam ediyor

AK Parti Batman İl Başkanı Av. A. Akif Gür, Seyitler Mahallesi’nde ev ziyaretlerinde bulundu.
Başkan Gür’e, Merkez İlçe Başkanı Yusuf Bülbül ve teşkilat mensupları eşlik etti. Başkan Gür, ziyarette mahallelinin sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşları ziyaret edip dinleyerek istişarelerde bulunmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Gür, yakın zaman da kapalı spor salonunun yapılacağı müjdesini mahalleliye verdi. Halkın sorun ve taleplerinin çözümü için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Gür, millete ve memlekete hizmet etmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı 6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı
Gercüşspor yoluna doludizgin devam ediyorGercüşspor yoluna doludizgin devam ediyor
Gercüş’te motosiklet ile araç çarpıştı: 1 yaralıGercüş’te motosiklet ile araç çarpıştı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kağıthane Belediyesinden, "Ferdi Amatör Spor Kulüplerine Ödül Programı"

Kağıthane Belediyesinden, "Ferdi Amatör Spor Kulüplerine Ödül Programı"

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

Seçer: “Bunun adı resmen gasptır. Vururum geçerim kardeşim”

Seçer: “Bunun adı resmen gasptır. Vururum geçerim kardeşim”

Yalnız yaşayan şahıs yaşamına son verdi

Yalnız yaşayan şahıs yaşamına son verdi

GÜNCELLEME - Konya merkezli 20 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCELLEME - Konya merkezli 20 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon

Antalya'da dördüncü kattan düşen kişi öldü

Antalya'da dördüncü kattan düşen kişi öldü

Batman Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:23
Öğle
12:30
İkindi
15:04
Akşam
17:26
Yatsı
18:46

Batman Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Gültepe Eczanesi
Merkez
Kalamış Eczanesi
Merkez
Yeni Pelin Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gercus
Merkez Eczanesi
Kozluk
Özen Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Batman’da trafik kazaları kameralara yansıdı

Batman’da trafik kazaları kameralara yansıdı

Gercüş’te okul idarecileri ile değerlendirme toplantısı

Gercüş’te okul idarecileri ile değerlendirme toplantısı

Gerçeğe En Yakın Görüntüleme 4 Boyutlu Ultrason

Gerçeğe En Yakın Görüntüleme 4 Boyutlu Ultrason

Batman’da Doktorlar Ürolojide Bir İlke İmza Attı

Batman’da Doktorlar Ürolojide Bir İlke İmza Attı

"Havalar ısındı, kene sokmalarına karşı dikkatli olun"

"Havalar ısındı, kene sokmalarına karşı dikkatli olun"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.