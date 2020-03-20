YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Başkan Gürün: "Evde kalın, sağlıklı kalın"

Başkan Gürün: "Evde kalın, sağlıklı kalın"

MUĞLA HABERLERİ  | 20.03.2020 22:43 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün sosyal medya hesabından yayınladığı video ileMuğla’da yaşayan vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.Başkan Osman Gürün mesajında, "Değerli vatandaşlarım dünyanın ve ülkemizin birinci gündem maddesi ne yazık ki Korona virüs.

Başkan Gürün: "Evde kalın, sağlıklı kalın"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün sosyal medya hesabından yayınladığı video ile
Muğla’da yaşayan vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Başkan Osman Gürün mesajında, "Değerli vatandaşlarım dünyanın ve ülkemizin birinci gündem maddesi ne yazık ki Korona virüs. Çin’den başladığı ilk günden itibaren dikkatle takip ettiğimiz virüs sınırları aşarak ülkemize kadar geldi. Küresel bir sağlık sorunu haline gelen Korona virüs ile ilgili sizlere bir belediye başkanı, aynı zamanda bir hekim olarak seslenmek istiyorum. Öncelikle ’Bana bir şey olmaz’ düşüncesini bir kenara bırakarak herkesin önce bireysel, sonra toplumsal kurallara uyması gerekiyor. Kişisel temizliğimize, en önemlisi ellerimizin temizliğine ayrı bir önem vermeliyiz. Bizler selamlaşmayı, tokalaşmayı, kucaklaşmayı even insanlarız. Bu alışkanlıklarımıza bir süre ara vermeliyiz" dedi.
Gürün, "Aramıza duygusal değil, dokunsal mesafe koymalıyız. Bir süre evlerimizden zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Kalabalık ortamlara girmemeye özen gösterelim. Önce kendimizi, sevdiklerimizi sonra şehrimizi ve ülkemizi koruyalım. Muğla’da büyükşehir olarak gerekli tüm tedbirleri aldık. Almaya da devam ediyoruz. Bizim için çok değerlisiniz. Aramıza mesafe koysak ta bugünleri hep birlikte aşacağız. Evde kalın, sağlıklı kalın" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sarıgöl Pazaryeri ilçe stadyumunda kuruldu

Sarıgöl Pazaryeri ilçe stadyumunda kuruldu

Hisarcık Belediyesi’nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Hisarcık Belediyesi’nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Balıkesir’de 65 yaş üstüne ücretsiz toplu ulaşım geçici olarak durduruldu

Balıkesir’de 65 yaş üstüne ücretsiz toplu ulaşım geçici olarak durduruldu

Fibromiyalji hastaları dikkat

Fibromiyalji hastaları dikkat

SUBÜ, 23 Mart’ta başlayacak olan uzaktan eğitim derslerinin detaylarını paylaştı

SUBÜ, 23 Mart’ta başlayacak olan uzaktan eğitim derslerinin detaylarını paylaştı

Muğla Namaz Vakitleri 20 Mart Cuma

İmsak
05:43
Sabah
07:03
Öğle
13:19
İkindi
16:45
Akşam
19:25
Yatsı
20:40

Muğla Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Fidan Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Artemis Eczanesi
Bodrum
Bahar Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yeni Milasspor, Seydikemer’i deplasmanda 1-0 mağlup etti

Yeni Milasspor, Seydikemer’i deplasmanda 1-0 mağlup etti

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

KAAN projesi Bodrum’da uygulanacak

KAAN projesi Bodrum’da uygulanacak

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.