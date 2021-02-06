YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Başkan Gürün Fethiye muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Gürün Fethiye muhtarları ile bir araya geldi

06.02.2021 21:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Emin Madran tarafından, 7254 sayılı kanun içerisinde yer alan kırsal mahalleler ilgili konuda bilgilendirme sunumu yapıldı.
Ayrıca toplantıda Fethiye ilçesinde yapılan hizmetlerle ilgili bilgiler verilirken, ilerleyen süreçte yapılacak hizmetler ve büyük projeler hakkında muhtarlar ile fikir alışverişinde bulunuldu. Muhtarlar kendi mahallelerinde yapılmasını istedikleri çalışmalar hakkında da ilgili daire başkanları ile yüz yüze görüştü.
Konuşmasına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e randevu taleplerini geri çevirmediği için teşekkür ederek başlayan Fethiye Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Canözü, şunları ifade etti: “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün’den toplantı için randevu talebinde bulunduk. Pandemi nedeniyle ilk önce birkaç muhtarla gelelim diye düşünmemize rağmen sayın başkanımız ben bütün muhtarlarımızı tek tek dinlemek istiyorum dedi. Muhtarlarımız 7254 sayılı kanun kapsamında kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan konularında bilgi sahibi oldu. Mahalleleri ile ilgili istek ve önerileri ilgili daire başkanlarına ilettiler. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Muğla Büyükşehir Belediyemizin ilçemizde yaptığı altyapı ve diğer yatırımlarla ilgili teşekkürlerimizi sunduk”
Muğla’da 13 ilçe 569 mahalle ile büyük bir aile olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kısa zamanda Muğla genelinde vatandaşlara verdikleri hizmet sözlerini tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Gürün; “Muğla’mızın güzide ilçesi Fethiye muhtarlarımızla çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Büyükşehir yasası ve sonrasında yapılan değişikliklerle ilgili kendilerini mevzuat çerçevesinde bilgilendirdik. Fethiye ilçemize yapılan yatırımları, hizmetlerimizi konuştuk. 2019 öncesi vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşarken, bu hizmetlerde en büyük destekçimiz olan muhtarlarımıza teşekkür ettik. Muğla’mıza birlikte hizmet etmeye, hemşehrilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Çünkü birlikte aileyiz birlikte Muğlayız”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Heyecanlıyız, az kaldı''Heyecanlıyız, az kaldı'
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
1/

Muğla Namaz Vakitleri 6 Şubat Cumartesi

İmsak
06:37
Sabah
07:58
Öğle
13:26
İkindi
16:18
Akşam
18:43
Yatsı
20:00

Muğla Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Cumartesi

Günizi Eczanesi
Merkez
Kafadar Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Nalbantoğlu Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Diğer Haberler

Hastaneden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

Hastaneden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

Muğla Valisi Tavlı'dan Ören Arkeopark Alanı'nda inceleme

Muğla Valisi Tavlı'dan Ören Arkeopark Alanı'nda inceleme

Fethiye’de hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Fethiye’de hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Muğla'da hastaneden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'da hastaneden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Muğla Valisi Tavlı, Stratonikeia ve Lagina Antik kentlerinde incelemelerde bulundu

Muğla Valisi Tavlı, Stratonikeia ve Lagina Antik kentlerinde incelemelerde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.