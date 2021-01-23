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Başkan Güven; “Türkiye’de ilk arı evini Afşin’de kuracağız”

23.01.2021 10:40 | Son Güncelleme:
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Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, arı ve arı ürünlerinin bilimsel ortamda üretilmesi için Türkiye’de ilk kez arı evi projesi oluşturduklarını söyledi.Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’nde 15 kök lavanta ile 15 bin kök lavantayı kısa sürede elde eden Afşin Belediyesi, şimdilerde lavantayı arı ile buluşturmayı hedefliyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, arı ve arı ürünlerinin bilimsel ortamda üretilmesi için Türkiye’de ilk kez arı evi projesi oluşturduklarını söyledi.
Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’nde 15 kök lavanta ile 15 bin kök lavantayı kısa sürede elde eden Afşin Belediyesi, şimdilerde lavantayı arı ile buluşturmayı hedefliyor. Belediyenin arı evi projesi ile hem kaliteli arı üretecek, hem de üretilen arı kolonilerini isteyen görebilecek.
Bal üretiminin bilimsel ortamda hazırlanacağını ve insanların üretimi gözlemleyeceğini ifade eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, arı evi projesinin yakında hayata geçirileceğini ifade etti.
Arıların lavanta ile besleneceğini de kaydeden Başkan Güven, “Tıbbi aromatik bitkilerin üretilmesi adına yaptığımız çalışmalar meyve vermeye başladı. Özellikle belirlediğimiz örnek çiftçilerden ürün elde edip ekonomik hale getirdik. Günümüzde lavanta balına olan talep çok artmış durumda, normal bal fiyatlarının üç katında satılmakta. Bu kapsamda Hacettepe Üniversitesi ile işbirliğine girerek projemizi onlarla paylaştık. İnşallah Türkiye’de ilk arı evini Afşin’de kuracağız. Geldiğimiz nokta ise proje aşaması tamamlandı ve ihale aşamasına geçtik. Onlarda Ankara’dan Afşin’e gelerek incelemede bulunup destek olacaklarını ifade ettiler. Bilimsel ve teknik anlamda desteklerini sağlayacak protokolümüzü yaptık. Arı evinde arılar bal ve arı ürünleri üretilirken hangi şartlarda üretiyorlar deneysel olarak ziyaretçilerimiz kovanlar içinde bunları gözlemleyebilecek. Arının dünya ekolojisine ilgisi nedeniyle insanların dikkatini çekeceği inancındayım” dedi.
Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARUM) Müdürü Doç. Dr. Aslı Özkırım ise, “Afşin Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye’de bir ilke imza atılıyor. Arı evi projesi, Hacettepe Üniversitesi’nin bilimsel danışmanlığı ve teknik desteği ile Afşin Belediyesi tarafından hayata geçirilecek. Günümüzde arı ürünlerinin sağlık koruyucu özelliği ile önemi daha çok artıyor. Afşin Belediyesi kurduğu lavanta bahçeleri içerisinde inşaa edilecek arı evi bu anlamda toplumda arıyı, kendi doğasında buluşturmayı hedefliyor. Arı evinin inşaat safhasından, içindeki arı kolonilerinden sağlık kontrollerinden hijyenik ortamda arı ürünlerinin üretilmesine ve bu üretilen arı ürünlerinin analizine kadar tüm alanlarında üniversitemiz yer alacak” dedi.

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