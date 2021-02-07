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Başkan Hasan Kılca: “Çocuklarımızın yetişmesine katkı sunuyoruz”

07.02.2021 11:14 | Son Güncelleme:
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Başkan Hasan Kılca: “Çocuklarımızın yetişmesine katkı sunuyoruz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçede 30 okula yeni halı saha projesi kapsamında 5 okulun halı sahalarının tamamlandığını söyledi.Başkan Hasan Kılca yaptığı açıklamada, ilçede eğitim çağındaki bütün çocuklar için yeni projeler üretme çabası içerisinde olduklarını belirtti.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçede 30 okula yeni halı saha projesi kapsamında 5 okulun halı sahalarının tamamlandığını söyledi.
Başkan Hasan Kılca yaptığı açıklamada, ilçede eğitim çağındaki bütün çocuklar için yeni projeler üretme çabası içerisinde olduklarını belirtti. 30 okula yeni halı saha projesinin de bu amacı taşıdığını kaydeden Başkan Kılca şöyle konuştu; “Çocuklarımızın çok daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmeleri kadar bedensel ve zihinsel anlamda da olumlu katkı sunması için geçtiğimiz yıl ilçe genelinde halı saha yapılabilecek alanlara sahip okullarımızı belirledik ve bu özelliklere sahip ilçemizdeki 30 okulumuza 30 adet yeni suni çim halı saha yapımı için temellerimizi attık. Ekiplerimiz yoğun bir çalışma neticesinde 5 okulumuzun halı sahalarını tamamladı. Halı sahalarımız, 1000 metrekare ebatlarında, FIFA normlarında ve suni çim saha şeklinde inşa ediliyor. Halı sahalarımızın etrafı galvanizli kafes tel ile çevrili olacak ve halı sahalarımızın yürüme yolları kilitli parkeyle kaplı. Bu yatırımımızla yarınlarımız ve umudumuz olan yavrularımızın yetişmelerine ve geleceklerine ayrı bir güç katmayı amaçlıyoruz. Eğitimlerine devam eden çocuklarımız ve gençlerimiz, gönül rahatlığıyla buralarda spor yapabilecekler. Geri kalan halı sahaları da hızlı bir şekilde bitirerek çocuklarımızın kullanımına sunmuş olacağız.”

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