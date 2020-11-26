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Başkan Hürriyet, depreme dayanıklı konut projesi girişimi

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.11.2020 11:08 | Son Güncelleme

İzmit’te depreme dayanıklı konutların yapımı için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelecek.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet arasında gelişen pek çok proje ortaklığının ilki olan konut projesi hayata geçiyor.

Başkan Hürriyet, depreme dayanıklı konut projesi girişimi

İzmit’te depreme dayanıklı konutların yapımı için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet arasında gelişen pek çok proje ortaklığının ilki olan konut projesi hayata geçiyor. Proje ile İBB iştiraki olan kuruluş tarafından İzmit Belediyesi ortaklığında İzmit’e yapılacak konut projesi alanında iki başkan bir araya gelerek incelemede bulunacak. Cuma günü gerçekleşecek buluşmada Başkan Hürriyet ile İmamoğlu arasında başta konut projesi olmak üzere, iki kurum arasında yapılan işbirlikleri masaya yatırılacak.

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