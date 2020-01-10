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  4. Başkan Hürriyet zabıta personelini dinledi

Başkan Hürriyet zabıta personelini dinledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.01.2020 16:59 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet zabıta ve güvenlik personeliyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet meclis toplantı salonunda kente daha iyi hizmet verebilmek ve kent düzenini daha iyi hale getirmek amacıyla zabıta ve güvenlik personeliyle bir araya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet zabıta ve güvenlik personeliyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet meclis toplantı salonunda kente daha iyi hizmet verebilmek ve kent düzenini daha iyi hale getirmek amacıyla zabıta ve güvenlik personeliyle bir araya geldi. Zabıta personelinin çalışma düzeni, kentteki sorunların çözümü ve yaşam şartlarının nasıl daha iyi hale getirilebileceğinin görüşüldüğü toplantıya Başkan Hürriyet’in yanı sıra, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ve Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır da katılım sağladı.
Toplantıda en önemli amacın vatandaşa hizmet olduğunu belirten Başkan Hürriyet, “Kent adına, hizmet adına herkesin görevini tam yapması çok önemli. Görevinizi en üst düzeyde hassasiyetle yerine getirmenizi, kendi aranızda, amirlerinizle ve başkan yardımcılarınızla iyi iletişimde olmanızı ve disiplin sistemini kurarak hareket etmenizi rica ediyorum. Vatandaşın bir derdi varsa önemli olan derdine çözüm üretme çabamızdır. Yardımcı olabileceğiniz her konuda olabildiğince insiyatif almanız gerekiyor. Bu kente hizmet etmek için varız. Benim görevim kentin yaşam koşullarını iyileştirmek ve tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet etmektir. Elimizde bir hizmet gücü var bu gücü millet için kullanacağız” dedi.

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