YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.05.2020 16:34 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü’nü ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü’nü ziyaret etti. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte ilçede son aşamalarına gelinen Cemevi ve Yaşam Bahçesi ile yapımı tamamlanan “Yuvamız İstanbul” kreşini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul milletvekilleri Turan Aydoğan ve Özgür Karabat ile birlikte Beylikdüzü’nü ziyaret etti. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte ilçede son aşamalarına gelinen Cemevi ve Yaşam Bahçesi ile yapımı tamamlanan “Yuvamız İstanbul” kreşini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İBB Başkanı İmamoğlu’nun “Benim adıma en önemli proje kreş projesidir” diyerek tanımladığı “150 Mahalleye 150 Kreş” sloganıyla başlatılan, “Yuvamız İstanbul” projesi için İmamoğlu “Şu kreş meselesi, bu şehrin ve bu ülkenin çocuklarının hayatını en fazla değiştirecek olan şey. Bu yatırım, ümit ediyorum ki, İstanbul’a ve ülkemize belki de en büyük katkıyı sunacak proje. Onun için tüm samimiyetimle ifade ediyorum, benim adıma en önemli proje” ifadelerini kullandı.

Cemevi inşaatında sona gelindi
Ziyaret sırasında Kavaklı Mahallesi’nde bulunan ve yapımında son aşamalara gelinen “Beylikdüzü Cemevi ve Kültür Evi”nde de incelemelerde bulunan İmamoğlu, proje için “İnanç tevazusunu taşıyan ama bütün eksiklerini de çözmüş makul bir alana yayılan, doğayla iç içe bir cemevi yansıması” dedi.
“Beylikdüzü’nde şu an kent estetiğine katkı veren, mimarisinin yanı sıra yönetim şekliyle de örnek olacağını iddia ettiğimiz bir cemevi inşa ettik” ifadelerini kullanan Çalık ise, “Bu alan sadece fiziksel yapısıyla değil eşitliği, adaleti, hoşgörüyü yaşatması açısından da önemli bir merkez olacak. Toplumdaki hiçbir rengi yok saymadan çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Alevi-Bektaşi inancının değerlerinin mimari özelliklerinde yansıtıldığı proje, sadece Beylikdüzü için değil Türkiye için de örnek oluşturacak bir yapıda hazırlandı. Projede ulaşılabilir bir kamusal mekan oluşturularak vatandaşların bir araya gelebileceği bir ortam seçeneği de sunuluyor.

“Yaşam Bahçesi”nin ilk hasadı Haziran’da
Başkan İmamoğlu ve Çalık ile beraberindeki heyet son olarak kısa sürede hayata geçecek Yaşam Vadisi 3. etaba teğet, “Yaşam Bahçesi”nde incelemelerde bulundu. Başkan Çalık, İmamoğlu’na 20 bin metrekare alanda oluşturulan, organik sebze ve meyve yetiştirilecek alan hakkında bilgi verdi. Haziran ayı sonlarında ilk hasadın yapılacağını belirten Çalık, “Hasat zamanında ekilen ürünler toplanarak Beylikdüzü’ndeki ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmak üzere Beylikdüzü Gıda Bankası’na teslim edilecek” dedi. Gezi sonrasında Beylikdüzü Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları, nesil belediyecilik olarak tanımlayan Turan Aydoğan “Burada harika işler yapılıyor” dedi. Özgür Karabat ise, “Belediyelerimiz İstanbul’u güzelleştirmeye ve daha yaşanılır kılmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kırmızı listedeydi! Adıyaman'da görüntülendiKırmızı listedeydi! Adıyaman'da görüntülendi
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

Konak’ta dayanışma çığ gibi büyüyor

Konak’ta dayanışma çığ gibi büyüyor

Kilis’te korona virüsten ilk ölüm yaşandı

Kilis’te korona virüsten ilk ölüm yaşandı

Gizemli hayırsever veresiye defterlerini satın aldı

Gizemli hayırsever veresiye defterlerini satın aldı

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
04:13
Sabah
05:52
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:10
Yatsı
21:43

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Serhad Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Zabıta Boksör İngiltere'de Dövüşecek

Zabıta Boksör İngiltere'de Dövüşecek

Hulusi Kentmen’i Anma Programında Balmumu Heykel Sürprizi

Hulusi Kentmen’i Anma Programında Balmumu Heykel Sürprizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.