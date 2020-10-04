Başkan İnal’dan hafta sonu mesaisi

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ezber bozmaya devam ediyor. İlçenin tanıtımı için özverili çalışmalara imza atan İnal bu hafta sonu da ressamları ağırladı.

Geçtiğimiz hafta sonu Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti ve Aydın Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin katıldığı programla Karacasu’da basın mensuplarına eşlik eden Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal bu hafta sonunda da ressamları ilçede misafir etti. Karacasu’yu marka haline getirmek adına çalışmalarını sürdüren Başkan İnal, yeni bir Safranbolu oluşturarak ilçeyi turizm cenneti yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Azerbaycanlı Ressam ve Mimar Prof. Dr. Eldar Zeinalov’un Afrodisias Antik Kenti’nin belediye binasında resmini çizmek üzere çalışmalara başlamasının ardından, Mersin Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nden Resim Eğitmeni olan ve ilçeye gelen Uluslarası Kültür Sanat Topluluğu ve Sağlık Eko Turizm Derneği USART Dernek Başkanı Ressam Hülya Gülmez ile birlikte ilçede yapılacak olan çalışmalar için yerinde incelemelerde bulundu.