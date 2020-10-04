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Başkan İnal’dan hafta sonu mesaisi

AYDIN HABERLERİ  | 04.10.2020 20:12 | Son Güncelleme

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ezber bozmaya devam ediyor.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ezber bozmaya devam ediyor. İlçenin tanıtımı için özverili çalışmalara imza atan İnal bu hafta sonu da ressamları ağırladı.

Geçtiğimiz hafta sonu Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti ve Aydın Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin katıldığı programla Karacasu’da basın mensuplarına eşlik eden Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal bu hafta sonunda da ressamları ilçede misafir etti. Karacasu’yu marka haline getirmek adına çalışmalarını sürdüren Başkan İnal, yeni bir Safranbolu oluşturarak ilçeyi turizm cenneti yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Azerbaycanlı Ressam ve Mimar Prof. Dr. Eldar Zeinalov’un Afrodisias Antik Kenti’nin belediye binasında resmini çizmek üzere çalışmalara başlamasının ardından, Mersin Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nden Resim Eğitmeni olan ve ilçeye gelen Uluslarası Kültür Sanat Topluluğu ve Sağlık Eko Turizm Derneği USART Dernek Başkanı Ressam Hülya Gülmez ile birlikte ilçede yapılacak olan çalışmalar için yerinde incelemelerde bulundu.

Büyükdağlı Mahallesi, Küçükarık Sokak ve Hacıarap Cami’nde tarihi evlerde yapılacak olan çalışmaları inceleyen İnal, "İlçemizin tanıtımı adına üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya çalışıyor ve gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu basın mensubu arkadaşlarımızla bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu hafta sonunda da daha evvel belediye binamıza Afrodisias Antik Kenti’nin yer aldığı görsellerin resmedilmesi konusunda incelemeler yapmıştık. Bugünde Prof. Dr. Eldar Zeinalov ve Mersin Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nden Resim Eğitmeni Uluslarası Kültür Sanat Topluluğu ve Sağlık Eko Turizm Derneği USAT Dernek Başkanı Ressam Hülya Gülmez ile çeşitli incelemeler yaparak ilçemizi tanıtma konusunda fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

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