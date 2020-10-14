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Başkan Işık’tan Ceyhun’a Asım Gündüz cevabı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.10.2020 11:34 | Son Güncelleme

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun’un, "Asım Gündüz Caddesi’nde trafik eski haline dönmeli, esnaf da bu şekilde istiyor" şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.Başkan Işık, "Oradaki 3-5 esnafın geçmiş dönemdeki rahatını düşünerek şehri yönetemeyiz.

Başkan Işık’tan Ceyhun’a Asım Gündüz cevabı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun’un, "Asım Gündüz Caddesi’nde trafik eski haline dönmeli, esnaf da bu şekilde istiyor" şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.
Başkan Işık, "Oradaki 3-5 esnafın geçmiş dönemdeki rahatını düşünerek şehri yönetemeyiz. ’Asım Gündüz Caddesi’nde 3-5 esnaf istiyor’ diye de şehrin trafiğini mahvedemeyiz. Lütfen herkes açıklamasını yaparken dikkatli olsun. Şehrin başka sorunları var. Şu anda Kütahya Belediyesi 24 saat canla başla çalışıyor. Eleştirilecek icraat bu olmamalıydı" dedi.
Şehrin sorununun Asım Gündüz Caaddesi’ndeki trafik akışının olmadığını dile getiren Başkan Işık, "Bugün İHA kaynaklı olduğunu öğrendiğim bir haber medya kuruluşlarında yayınlandı. Kütahya AK Parti İl Başkanı trafiğin Asım Gündüz Caddesi’nde tahmin ediyorum kastettiği, ters dönmesi yönünde bir beyanatta bulunmuş. Cevabımdır, kendilerine ait partiden Belediye Başkanlarının döneminde allak bullak edilen ve yine 2. kendi başkanları döneminde ters döndürülen trafik aslına dönüş yapmıştır. Kaldı ki Vazo Meydanı’nda yapılan alt geçidin 90 derece ters olmasından dolayı şehrimizin trafiği içinden çıkılmaz bir soruna dönüşmüş, alt geçidin kullanım oranı yüzde 20’nin altında iken bu istikamet değişikliği ile tarafımızca yapılan bu düzenleme ile alt geçidin kullanım oranı yüzde 50’ye doğru yaklaştırılmıştır. Alt geçidin ters yapılmasının sebebi şehir trafiğidir. Sorunun çözümü için alternatiflerden birisi de geçen yıl Temmuz ayında tarafımızca yapılan trafik şurasında çıkan karar ve öneri doğrultusunda bu işlem yapılmıştır. Lütfen bilmeden konuşmayalım, şehrin sorunu da bu değildir. Oradaki 3-5 esnafın geçmiş dönemdeki rahatını düşünerek şehri yönetemeyiz. ’Asım Gündüz Caddesi’nde 3-5 esnaf istiyor’ diye de şehrin trafiğini mahvedemeyiz. Lütfen herkes açıklamasını yaparken dikkatli olsun. Şehrin başka sorunları var. Şu anda Kütahya Belediyesi 24 saat canla başla çalışıyor. Eleştirilecek icraat bu olmamalıydı. Bunu düzeltmek istedim. Sanırım bu başkanın şahsi görüşüdür, partinin görüşü olsaydı geçmiş dönemde kendi partisine ait bir Belediye Başkanı şimdi bizim yaptığımız gibi diğer Belediye Başkanı da trafiği ters döndürüp Kütahya’yı mahvetmezdi" ifadelerini kullandı.

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