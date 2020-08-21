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Başkan Kanar müjdeyi vatandaşlarla birlikte öğrendi

BURSA HABERLERİ  | 21.08.2020 18:26 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, köylünün sorunlarını dinlemek üzere gittiği Killik Köyü’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini vatandaşlarla birlikte izledi.Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçede bulunan Killik Köyü’ne, vatandaşların sıkıntı ve sorunlarını dinlemek üzere ziyarette bulundu.

Başkan Kanar müjdeyi vatandaşlarla birlikte öğrendi

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, köylünün sorunlarını dinlemek üzere gittiği Killik Köyü’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini vatandaşlarla birlikte izledi.
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçede bulunan Killik Köyü’ne, vatandaşların sıkıntı ve sorunlarını dinlemek üzere ziyarette bulundu. Başkan Kanar’a ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de eşlik etti. Vatandaşları evlerinde ziyaret eden, genç yaşlı herkesin derdini dinleyen Başkan Kanar, sorunların çözümüne ilişkin de görüşlerini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın petrol rezervlerine ilişkin saat 15:00’te gerçekleştirdiği açıklamayı da bir vatandaşın evinde izleyen Başkan Kanar, ülkenin bu gururlu gününde vatandaşın da sevincine ortak oldu.

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