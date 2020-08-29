YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Kaplan’dan 30 Ağustos Mesajı

Başkan Kaplan’dan 30 Ağustos Mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 29.08.2020 19:21 | Son Güncelleme

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında birlik ve beraberliğe dikkat çekerek “Efeler Diyarı Aydın’ımızın yarınları için var gücümüzle çalışmaya, birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yüceltmeye devam edeceğiz” dedi.Ağustos ayının Büyük Türk Milleti için zaferler ve müjdeler ayı olduğuna dikkat çeken Kaplan mesajında “Vatanımızda özgür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98.

Başkan Kaplan’dan 30 Ağustos Mesajı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında birlik ve beraberliğe dikkat çekerek “Efeler Diyarı Aydın’ımızın yarınları için var gücümüzle çalışmaya, birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yüceltmeye devam edeceğiz” dedi.
Ağustos ayının Büyük Türk Milleti için zaferler ve müjdeler ayı olduğuna dikkat çeken Kaplan mesajında “Vatanımızda özgür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98. yıl dönümünü gururla kutlamanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Ağustos ayı Büyük Türk Milleti için zaferler, müjdeler ayıdır. Sultan Alparslan ile 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt’te başlayan Anadolu’yu vatan yapma mücadelemiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kazanılan zafer ile son bulmuş, Aziz Türk Milleti bağımsızlığını ilan etmiş ve Anadolu’nun Türk yurdu olduğu bir kez daha tescillenmiştir. Tarihte eşine az rastlanır bu Büyük Zafer ile vatan topraklarından düşmanın ayak izleri silinmiş ve Anadolu toprakları bizlere ebedi vatan olmuştur. Bu zafer Anadolu insanının; kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, topyekün verdiği onurlu bir mücadelenin eseridir. Aziz Milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı bu kutlu mücadele; ülkemizin bağımsız, çağdaş ve güçlü bir devlet olmasının yolunu açmıştır. Bizler geçmişimizden aldığımız bu güç ve ilhamla güzel ilçemiz Koçarlı’mızın, Efeler Diyarı Aydın’ımızın yarınları için var gücümüzle çalışmaya, birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yüceltmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta bu büyük zaferi bizlere armağan eden Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman ordumuzun, Koçarlılı hemşerilerimin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyorYer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyor
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
Korona önemleriyle aşure dağıtımı
Korona önemleriyle aşure dağıtımı
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor
Babasının gözaltına alındığını söyleyerek 12 yaşındaki çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı
Babasının gözaltına alındığını söyleyerek 12 yaşındaki çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı

Aydın Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:29
Öğle
13:15
İkindi
16:54
Akşam
19:50
Yatsı
21:10

Aydın Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Esin Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İl Sağlık Müdürlüğü’nden Koronavirüs Uyarısı
İl Sağlık Müdürlüğü’nden Koronavirüs Uyarısı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Yeniden açılan halı sahalar için "kalp krizi" uyarısı
Yeniden açılan halı sahalar için "kalp krizi" uyarısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.