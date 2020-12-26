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Başkan Karaman Hibe destekleri hakkında açıklama yaptı

BAYBURT HABERLERİ  | 26.12.2020 12:09 | Son Güncelleme

Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, korana virüs salgını nedeniyle esnaf ve sanatkârlara verilecek olan hibe desteği programı hakkında açıklama yaptı.Başkan Karaman, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ve 23/24 Aralık 2020 tarihlerinde yayınlanan yönetmelik ve tebliğler kapsamında, dün itibari ile Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla E- Devlet üzerinden yapılacağını söyledi.Karaman’ın açıklamasında şu bilgiler yer aldı:“Destek kapsamında ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası gelir kaybı hibe desteği ile gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere aylık 500 Türk Lirası olmak üzere toplamda 1.500 Türk Lirası kira desteği sağlanacaktır.

Başkan Karaman Hibe destekleri hakkında açıklama yaptı

Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, korana virüs salgını nedeniyle esnaf ve sanatkârlara verilecek olan hibe desteği programı hakkında açıklama yaptı.
Başkan Karaman, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ve 23/24 Aralık 2020 tarihlerinde yayınlanan yönetmelik ve tebliğler kapsamında, dün itibari ile Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla E- Devlet üzerinden yapılacağını söyledi.
Karaman’ın açıklamasında şu bilgiler yer aldı:
“Destek kapsamında ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası gelir kaybı hibe desteği ile gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere aylık 500 Türk Lirası olmak üzere toplamda 1.500 Türk Lirası kira desteği sağlanacaktır. Bu kapsamda destek programından 14/12/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilir. Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilecek olup ayrıca, Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanacaklardır.”
Karaman, destek programına E-Devlet üzerinden başvuracak olan esnaf ve sanatkarlara talep etmeleri halinde bağlı oldukları meslek odası başkanlıkları tarafından gerekli teknik desteğin sağlanacağını kaydetti.

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