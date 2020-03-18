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Başkan Karataş’tan fırıncılara sert tepki

ERZURUM HABERLERİ  | 18.03.2020 16:21 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum il başkanı Naim Karataş Erzurum’ da ekmek fiyatlarının yükseltilmesine sert tepki gösterdi.Başkan Karataş milletin bu günlerini fırsat bilerek ekmek fiyatlarına yapılan zammın yeri ve zamanı bugün olmadığına dikkat çekerek bu sıkıntılı günlerde ekmeğin zamlanması vatandaşların hiç de yararına yapılan bir uygulama olmadığını kaydetti.Karataş şunları söyledi:“Bu sıkıntılı ve zor günlerde vatandaşlarımızın temel tüketim maddesi ekmeğin bir anda 75 kuruştan 1,25 TL’ye çıkarılması fakir fukaranın en temel besin maddesine bu şekilde zam yapmak büyük fırsatçılıktan başka bir şey değildir.

Başkan Karataş’tan fırıncılara sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum il başkanı Naim Karataş Erzurum’ da ekmek fiyatlarının yükseltilmesine sert tepki gösterdi.
Başkan Karataş milletin bu günlerini fırsat bilerek ekmek fiyatlarına yapılan zammın yeri ve zamanı bugün olmadığına dikkat çekerek bu sıkıntılı günlerde ekmeğin zamlanması vatandaşların hiç de yararına yapılan bir uygulama olmadığını kaydetti.
Karataş şunları söyledi:
“Bu sıkıntılı ve zor günlerde vatandaşlarımızın temel tüketim maddesi ekmeğin bir anda 75 kuruştan 1,25 TL’ye çıkarılması fakir fukaranın en temel besin maddesine bu şekilde zam yapmak büyük fırsatçılıktan başka bir şey değildir. Bölgemizin coğrafi ve ekonomi konumu göz önünde bulundurulduğunda işsizliğin Türkiye sıralamasında en üst sıralarda olduğu sekiz ayının kışla geçtiği, geçim şartlarının zor olduğu, insanların evlerine bir kuru ekmek götürmekte zorlandığı şehrimizde, dünya olarak mücadele ettiğimiz, tedavisi henüz mümkün olmayan korana virüsü hadisesini fırsata çevirmeye çalışan omurgasız, halden bi haber kazanacağı üç kuruşu gariban insanlarımızın sırtından haram yolla kazanmayı kendilerine şiar edinmeye çalışanları, dürüst esnafımızı tenzih ederek, şiddetle ve nefretle kınıyorum. Ayrıca zor günler geçirdiğimiz şu süreçte sahneye yeniden çıkan fırsatçılar konusunda da yetkililerimizi göreve davet ediyorum. Kadim kentin evlatlarının korona virüs için devletimizin almış olduğu tedbirlere uymalarını rica ediyor, tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”

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