YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başkan Kartoğlu’ndan 8 Mart’a özel video

Başkan Kartoğlu’ndan 8 Mart’a özel video

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.03.2020 12:00 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesaplarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel video yayımladı.Başkan Kartoğlu’nun tüm sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, özellikle kadın kullanıcılar tarafından takdirle karşılandı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesaplarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel video yayımladı.
Başkan Kartoğlu’nun tüm sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, özellikle kadın kullanıcılar tarafından takdirle karşılandı. Video, kısa sürede binlerce beğeni ve izlenme sayısına ulaştı. Günlük konuşmalarda sıkça kullanılan ayrımcılık içeren ifadelerin yerine doğru kelimelerin kullanılması gerektiğine dikkati çeken videoda, Başakşehir Belediyesi personeli kadınlar rol aldı.

“Ayrımcılık dilde başlar”
Kartoğlu, “Bayan değil, kadın”, “Bilim adamı değil bilim insanı”, “Adamakıllı değil, doğru düzgün”, “İş adamı değil iş insanı”, “Sözünün eri değil, sözüne sadık” çağrısında bulunan beş kadının ardından, “Ayrımcılık dilde başlar. Kelimelerimizi değiştirelim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdıSahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdı
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Kayserispor 3 puan için gitti

Kayserispor 3 puan için gitti

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı

Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:56
Sabah
07:20
Öğle
13:20
İkindi
16:33
Akşam
19:10
Yatsı
20:29

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.