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  4. Başkan Kartoğlu’ndan dev kütüphane müjdesi

Başkan Kartoğlu’ndan dev kütüphane müjdesi

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.01.2020 17:31 | Son Güncelleme

“Başakşehir’i Seviyorum Çünkü Söyleyecek Sözüm Var” söyleşilerinde Kayaşehir TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, öğrencilerle müjde üstüne müjde verdi.Kayaşehir TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen söyleşi öncesi Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi öğrencisi Onur Basri Aksu gitarıyla mini bir konser verdi.

“Başakşehir’i Seviyorum Çünkü Söyleyecek Sözüm Var” söyleşilerinde Kayaşehir TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, öğrencilerle müjde üstüne müjde verdi.
Kayaşehir TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen söyleşi öncesi Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi öğrencisi Onur Basri Aksu gitarıyla mini bir konser verdi. Öğrenciler, Aksu’nun söylediği şarkılara eşlik ederek keyifli vakit geçirdi. Şarkıların ardından salona Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu geldi. Öğrenciler, Başkan Kartoğlu’na yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Programda öğrencilerin Kartoğlu’na yönelik sorularının yer aldığı video izletildi. Başkan Kartoğlu sahneye çıkarak öğrencilerle sohbet etti.
Başakşehir’in farklı yerlerinde yapılacak olan gençlik merkezi ve kütüphane projelerinden bahseden Kartoğlu, büyük projelere de değindi. 2 milyon 500 bin kitap kapasitesine sahip olacak Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nin inşaatına bu yıl başlanacağını söyleyen Kartoğlu, tamamlandığında Avrupa’nın en büyük sağlık kompleksi unvanını kazanacak olan Başakşehir Şehir Hastanesinin de Temmuz ayında açılacağını ifade etti.

“Rıfkı” ile inovasyona dikkat çekti
Başkan Kartoğlu, gençlere Başakşehir Belediyesinin Türkiye’de bir ilk olan Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’ni anlattı. Kartoğlu, bu konu üzerine konuşurken sahneye Robot Rıfkı’yı davet etti. Rıfkı sahneye gelerek önce Başkan Kartoğlu’nu selamladı, ardından farklı şarkılar eşliğinde dans etti. Program, Başkan Kartoğlu’nun öğrencilerle toplu fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

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