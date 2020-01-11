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  4. Başkan Kavaklıgil 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı

Başkan Kavaklıgil 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı

KASTAMONU HABERLERİ  | 11.01.2020 11:10 | Son Güncelleme

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçe görev yapan gazetecileri işyerlerinde ziyaret ederek Gazeteciler Gününü kutladı.Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede yayın yapan gazeteleri ziyaret etti.

Başkan Kavaklıgil 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçe görev yapan gazetecileri işyerlerinde ziyaret ederek Gazeteciler Gününü kutladı.
Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede yayın yapan gazeteleri ziyaret etti. Gazete sahipleri ve çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Başkan Kavaklıgil, zorlu meslek hayatlarında başarılar diledi.
Gazetecilerin zor şartlar altında görev yaptığının altını çizen Başkan Kavaklıgil, vatandaşla yöneticiler arasında köprü görevi gördüklerini ve kamu hizmeti yaptıklarını söyledi.
Ziyaret fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Başkan Kavaklıgil 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı

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Kastamonu Namaz Vakitleri 11 Ocak Cumartesi

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Akşam
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Bilge Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Cevdetin Eczanesi
Cide
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